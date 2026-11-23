AP

Un vibrante paisaje pintado por Vincent van Gogh semanas antes de su muerte se vendió por 190,4 millones de dólares en una subasta, un récord para una obra del artista.

“Châtaigniers en fleurs” (Castaños en flor) superó su estimación de 180 millones de dólares en una subasta de Sotheby’s en Nueva York. La venta siguió adelante tras un acuerdo entre sus actuales propietarios y los herederos de una familia judía que lo vendió en la Alemania de la era nazi.

Sotheby’s anunció un acuerdo el día anterior a la subasta entre la familia argentina Blaquier-Arrieta, que ha sido propietaria del cuadro desde 1975, y los descendientes de Hedwig y Samuel Fischer, quienes lo vendieron en 1936.

Un abogado de los herederos Fischer había solicitado que se pospusiera la venta hasta que Sotheby’s demostrara que el cuadro no se había vendido bajo coacción.

La casa de subastas indicó que, “en reconocimiento de la compleja historia del cuadro durante la era nazi y del sufrimiento soportado por la familia Fischer durante el Holocausto, ambas familias han alcanzado una resolución mutuamente satisfactoria”. No dio a conocer detalles del acuerdo.

Los herederos Fischer manifestaron que estaban “agradecidos por la negociación y colaboración, basada en la confianza y la equidad, con Sotheby’s y la familia Blaquier-Arrieta, que hacen posible reconocer el sufrimiento de la familia Fischer durante la era nazi”.

La obra de arte

Van Gogh pintó “Châtaigniers en fleurs” en un estallido de creatividad tras su salida de un hospital psiquiátrico en mayo de 1890. Se quitó la vida dos meses después.

El récord anterior para un Van Gogh fue de 117,2 millones de dólares pagados por “Verger avec cyprès” (Huerto con cipreses) en una subasta de Christie’s en 2022.

El retrato “Arlequin”, de Paul Cézanne, se vendió por 111 millones de dólares en la venta del miércoles de una docena de obras impresionistas y posimpresionistas reunidas por la fallecida coleccionista de arte argentina Nelly Arrieta de Blaquier y su esposo, el magnate azucarero Carlos Pedro Blaquier.

Las 12 obras se vendieron por un total de 412 millones de dólares.