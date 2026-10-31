Lagarde y el adiós a la presidencia del BCE

La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, dejará su cargo el 7 de febrero de 2027, casi nueve meses antes de que venza su mandato previsto para finales de octubre. Según un comunicado, Lagarde informó de su decisión al Consejo de Gobernadores de la institución monetaria, así como al presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Este órgano, que reúne a los jefes de Estado y de gobierno de los 27 países de la UE, es el encargado de nombrar a su sucesor de acuerdo con los tratados comunitarios.

En un mensaje en X, Costa agradeció el “profundo sentido del deber y de las responsabilidades” de la dirigente francesa.

También dijo que empezaría “sin demora” el proceso de sucesión en la institución, con sede en Fráncfort, “con miras a una decisión oportuna del Consejo Europeo”.

Los principales candidatos para sucederla serían el exdirector del Banco Central de los Países Bajos, Klaas Knot, y el español Pablo Hernández de Cos, actual director del Banco de Pagos Internacionales.

Al dejar su cargo en febrero, Lagarde permite al presidente saliente de Francia, Emmanuel Macron, participar en la designación de su sustituto antes de las elecciones de abril de 2027, en las que los sondeos sitúan actualmente a la ultraderechista Marine Le Pen como favorita.

La exministra de Finanzas francesa asumió la dirección del BCE en noviembre de 2019, después de dirigir el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En la institución europea atravesó una serie de crisis mayores, desde la pandemia de Covid-19 hasta el alza vertiginosa de los precios de la energía provocada por la guerra en Ucrania.

Lagarde declaró que parte antes de lo previsto para “tener libertad de palabra, libertad de expresión y libertad para involucrarme en temas que no corresponden a la política monetaria”, a pocos meses de las elecciones presidenciales en Francia.

“Creo que mi voz y mis acciones pueden ser útiles para defender principios que aprecio”, agregó la presidenta del BCE. “Siento que debo decir estas cosas y no puedo hacerlo desde mi cargo actual”, ya que su mandato le exige mantener la neutralidad.

Resta por ver cuál será el próximo paso de Lagarde, de 70 años, figura conocida en las grandes organizaciones internacionales.

A finales de septiembre, descartó ser candidata a la presidencia francesa, pero su nombre figura entre las personalidades que podrían asumir la dirección del Foro Económico Mundial de Davos.