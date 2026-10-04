Las cuestiones políticas en Argentina determinan la falta de inversiones, algo que no pasa en Brasil

El riesgo país superó 630 puntos, sin duda eso es consecuencia de la incertidumbre que genera la política argentina. El Presidente intentó generar la imagen para los inversores extranjeros de que existe un consenso alrededor de la política económica que está desarrollando y logró que lo acompañaran 13 gobernadores, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la vicegobernadora de Córdoba, pero los especialistas en Sudamérica no dejaron de tener en cuenta que en esa comitiva las discusiones y desacuerdos requieren todavía intensas negociaciones.

La derogación de la ley que impuso las PASO o la suspensión de esos comicios es una cuestión para la que el Gobierno todavía está envuelto en tratativas, sin que pueda garantizarse hoy que logrará los votos necesarios en el Congreso para concretar ese objetivo. Los libertarios quieren evitar esos comicios porque el resultado de los mismos podría crear, según sostienen sus voceros, una falsa imagen. Los libertarios no tendrán interna porque en su seno, hasta hoy hay un solo candidato, aunque los gestos de independencia de la senadora Bullrich son interpretados por algunos como pasos para lanzar su nombre entre los aspirantes de habitantes de Olivos, pero también existen los que consideran que Patricia ha evitado la sangría de muchos a los que molestan las actitudes autoritarias del Presidente y las designaciones en la justicia entre otras cosas. Si hubiera un solo precandidato puede ocurrir que pocos ciudadanos tengan interés en votar en las primarias de ese partido cuando no hay nada en discusión. En cambio la posibilidad de que el peronismo se someta a una primaria para elegir su candidato a presidente determinará una movilización de su estructura y por lo tanto un mayor número de votantes que entre los libertarios.

El oficialismo teme las simplificaciones en que supone que incurriría el periodismo al describir que hubo más votantes en el justicialismo que en la Libertad Avanza, generando la imagen de un triunfo de la oposición. Dos años atrás la victoria del justicialismo en las elecciones de autoridades en la Provincia de Buenos Aires crearon tal incertidumbre que la compra de dólares como refugio requirió la ayuda de Trump para evitar el peligro de una devaluación.

LA NEGOCIACIÓN CON LOS GOBERNADORES

A fin de evitar una circunstancia similar el Presidente está dispuesto a negociar con otros partidos, inclusive comprometiéndose a no presentar listas de candidatos libertarios en las elecciones de cargos provinciales para que los mandatarios radicales o de partidos provinciales logren canalizar el voto no peronista, lo que garantizando el triunfo de los oficialismos locales, nada menos que en Neuquén, Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Mendoza, Entre Ríos, Salta, Corrientes, Chaco, Jujuy, San Juan y Catamarca. Pero del total de votantes en Argentina cuatro distritos reúnen más del 60 por ciento del total y en ellos todavía no se han logrado todos los acuerdos necesarios. Se trata de Córdoba, en la que el peronismo disidente impondrá condiciones si no intenta revivir el proyecto de Provincia Unidas. Mientras en Santa Fe el acuerdo con el radicalismo sellaría una victoria libertaria en la elección presidencial. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Karina Milei ha desplegado una campaña para imponer un candidato propio a la Jefatura de Gobierno. Un desafío total para el PRO, cuyos votos son necesarios para imponerse sobre el peronismo. En la más habitada, Buenos Aires, todo depende de la negociación de los Macri con Karina en la Capital Federal.

LA INTERNA QUE SE ABRE EN EL PERONISMO

Mientras tanto en el peronismo Sergio Massa ya no oculta su aspiración a presentarse como precandidato a presidente y eso determinaría que el justicialismo deba decidir como nunca antes quién será el nominado para ocupar el sillón de Rivadavia. Por supuesto que el factor “Cristina” no deja de estar presente y las críticas de Máximo y los dirigentes de La Cámpora a Kicillof de alguna manera parecen significar el apoyo a Massa a pesar de las discrepancias ideológicas, que si bien no se manifestaron claramente durante el gobierno de Alberto Fernández sin duda existen y son profundas.

EL RADICALISMO BUSCA SU PROPIO CAMINO

En el radicalismo aparentemente prevalece la idea de postular a un hombre del partido a la presidencia de la República. Sería un gesto simbólico que no comprometería a los gobernadores del partido en aventuras como aceptar la polarización y pronunciarse por el peronismo o los libertarios. “Se trata de afirmar la identidad del radicalismo” sostienen los dirigentes que parecen haber acordado ir con colores propios. Como siempre ocurre en la UCR surgió una voz discrepante: Martín Lousteau propuso que el radicalismo intente formar una coalición anti-Milei de la que podrían formar parte “desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Miriam Bregman”.

El candidato de esta alianza debería ser “el que tenga más chances de ganar”. Formuló reparos a las tácticas que determinaron la creación del Frente de Todos que postuló Alberto Fernández y finalmente agregó que ya tiene fecha una reunión de dirigentes políticos de distintos orígenes para armar esa coalición. Pero en el radicalismo Lousteau ha perdido gran parte de su influencia. En realidad la aparición de una tercera fuerza parece ser una iniciativa que quedará flotando sin destino.

LA POLÍTICA Y SU IMPACTO EN LA ECONOMÍA

A un año de los comicios presidenciales los dirigentes políticos ya se disputan abiertamente candidaturas en todos los órdenes. Mientras tanto los argentinos, según todas las encuestas, en su mayoría no le dan valor a las antiguas “camisetas partidarias” y ninguno de los aspirantes a la presidencia reúne más opiniones favorables que desfavorables. Esas circunstancias por supuesto que contribuyen decisivamente a que aumente el índice del riesgo país y que las inversiones se posterguen.

Hoy habrá elecciones en Brasil con alta polarización entre dos candidatos que piensan de maneras totalmente distintas, pero eso no ha impedido que capitales chinos o estadounidenses amplíen o instalen industrias. ¿Por qué en Argentina sí?