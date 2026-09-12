Las falsas reservas para estacionar y la acción de los “cuidacoches”

En un contexto de crecimiento sostenido de las reservas falsas de estacionamiento en la Ciudad, los trapitos avanzan hacia nuevas zonas. Aunque no sólo ellos, se dedican a simular la existencia de un garaje, colocar caballetes, baldes o conos, rebajar el cordón y pintarlo de amarillo, en maniobras ilegales a las que apelan muchos inescrupulosos para impedir que los automovilistas estacionen.

En el caso de los llamados “trapitos o cuidacoches”, ahora decidieron extender su accionar, entre otras zonas, a inmediaciones de la Catedral, en donde impiden estacionar libremente a quienes buscan un lugar, a menos que acepten el espontáneo sistema de cobro que les imponen.

En la práctica, quienes no acepten este “canon”, deben optar por retirarse, para evitar los conocidos desenlaces que suelen ponerle punto final a este sistema privatizado de contratación. En otras palabras, rayones o ruedas desinfladas, por no mencionar sino el mejor de los casos.

Tal como se dijo ayer en este diario, tal situación se presenta ahora todos los días en 53 entre 14 y 15, es decir entre la Catedral y la Curia. Una de las cuadras en donde llegan muchos colectivos con contingentes turísticos. “Hay un trapito que reserva lugares de estacionamiento, cobrando por esa acción como si se tratase de un servicio. Esto impide que el resto de las personas puedan estacionar libremente”, se quejó un conductor.

Se informó también que lo que ocurre en la zona de la Catedral es similar a la que sucede en otros puntos del casco urbano. Por ejemplo, los “trapitos” campean en la zona donde funciona el Registro de la Propiedad y otras oficinas del gobierno provincial, en 44 entre 4 y 5.

Sería ingenuo no recordar los gravísimos incidentes callejeros que se registran a partir del accionar de estos “cuidadores”.

En cuanto a la colocación de baldes, vallados, conos, caballetes y otros elementos junto a los cordones, no sólo incurren los trapitos en tales ilicitudes. No pocos frentistas, comerciantes y entidades privadas también acuden a estos procedimientos, sin dejar de mencionar en esta lista a algunos organismos estatales que se consideran autorizados para disponer de un espacio que es público.

Claro que a esta situación se suman desórdenes, como el doble estacionamiento; la ocupación de veredas o incluso de las calles por parte de talleres y estaciones de servicio; concesionarias que exponen vehículos en las veredas; negocios que también colocan conos con cadenas para ganar metros en las veredas o camiones que reparten mercaderías fuera de los horarios establecidos.

No se trata de quitarle a nadie el derecho a trabajar. Pero si se admiten excepciones en base a ese criterio, la anarquía en la vía pública se convertiría en una suerte de ley de la selva.

Lo cierto es que en el caso del estacionamiento, los trapitos vendrían a ser la conflictiva frutilla del postre, convertidos por voluntad propia en administradores de espacios para estacionar, a través del cobro de una “tasa” que ellos fijan, que rige inclusive en zonas en donde el automovilista le paga a la Comuna el monto del estacionamiento medido.

No es una cuestión de menor cuantía. Principios tales como la igualdad ante la ley, el derecho al uso de los espacios públicos, el orden general en el tránsito, la obligatoriedad de las normas y la necesidad de sancionar a quienes no las respetan, entran en juego en el tema de la reserva ilegal de los espacios para estacionar.