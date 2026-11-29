La política bonaerense transita el último tramo del año con la atención puesta en las elecciones de 2027. La media sanción que obtuvo el Gobierno nacional en el Senado para suspender las PASO aceleró las discusiones en el peronismo, que deberá resolver no sólo el mecanismo de selección de su candidato presidencial sino también la ingeniería electoral para definir la sucesión de Axel Kicillof.

La Casa Rosada buscará completar la sanción de la reforma política en Diputados durante las sesiones extraordinarias de diciembre. El trabajo de Diego Santilli para alcanzar acuerdos con los gobernadores podría terminar por desarticular una herramienta que el justicialismo consideraba central para ordenar sus diferencias internas.

Paradójicamente, mientras las primarias nacionales están cerca de quedar suspendidas, su continuidad en territorio bonaerense reúne un amplio consenso. El kicillofismo, el kirchnerismo y el massismo coinciden en la conveniencia de sostenerlas. También cuentan con el respaldo del radicalismo y la simpatía de sectores del PRO. La Libertad Avanza aparece como la principal fuerza dispuesta a eliminarlas.

La proliferación de aspirantes a suceder a Kicillof explica, en buena medida, ese entendimiento. En el Movimiento Derecho al Futuro se anotan Gabriel Katopodis, Jorge Ferraresi, Julio Alak, Fernando Espinoza y Carlos Bianco, mientras que en el entramado político que articula Sergio Massa también empiezan a perfilarse posibles postulantes. Después de tres años de enfrentamientos internos, dirimir las diferencias en las urnas parece reunir más adhesiones que un acuerdo de cúpulas.

Pero el consenso sobre las PASO bonaerenses no despeja las incógnitas respecto del calendario electoral. Kicillof evalúa realizar las elecciones provinciales el mismo día que las nacionales, aunque no descarta volver a desdoblarlas. En el primer caso, deberá resolver si mantiene la boleta partidaria para las categorías provinciales o adopta la Boleta Única de Papel. Las conveniencias electorales, el peso de los intendentes y las dificultades logísticas forman parte de una discusión que todavía arrastra las heridas del desdoblamiento de 2025.

A nivel nacional, en tanto, el justicialismo analiza mecanismos alternativos para definir las candidaturas: desde una interna abierta con el padrón nacional, que encuentra receptividad en la Gobernación, hasta una votación digital, en estudio por el massismo.

LOS LÍMITES DE LA CONSTRUCCIÓN FEDERAL

Mientras procura consolidarse como una alternativa presidencial frente a Javier Milei, Kicillof protagonizó esta semana un nuevo contrapunto con el Gobierno nacional. Luis Caputo lo responsabilizó de alimentar la incertidumbre económica en momentos en que el riesgo país superó los 1.100 puntos. El Gobernador, de recorrida por la Sexta Sección Electoral, le reclamó al ministro de Economía que se hiciera cargo de los resultados de su política.

La controversia excede el terreno económico. La Casa Rosada contribuye a instalar al mandatario bonaerense como uno de sus principales adversarios políticos, mientras Kicillof encuentra en esa confrontación una oportunidad para proyectar su figura nacional. El anuncio de una inversión de US$200 millones en Bahía Blanca y la inauguración de un parque solar en Coronel Rosales formaron parte de esa búsqueda por exhibir un modelo de gestión contrapuesto al libertario.

El próximo miércoles, Kicillof desembarcará en Santa Fe, donde se reunirá con el gobernador radical Maximiliano Pullaro, industriales y dirigentes sindicales. La visita se inscribe en una estrategia de acercamiento a mandatarios de otros signos políticos, que tuvo un antecedente reciente en Jujuy, con Carlos Sadir.

Pero la gira también desnuda las dificultades de la construcción presidencial del bonaerense. Su itinerario incluye Reconquista y la capital santafesina, aunque por ahora deja afuera a Rosario, donde dirigentes de peso mantienen vínculos con Sergio Massa.

La ausencia de Ciudad Futura en la constitución de la mesa “Axel 2027” en Rosario refleja los equilibrios que ensayan distintos sectores del peronismo y sus aliados. La disputa entre Kicillof y Massa comienza a reproducirse en territorios alejados de Buenos Aires.

LOS LIBERTARIOS MUEVEN SUS FICHAS

La Libertad Avanza prepara para diciembre un encuentro de fin de año que podría realizarse en La Plata, con Milei como figura central y Diego Santilli en un lugar destacado. El jefe de Gabinete aparece entre los potenciales candidatos a suceder a Kicillof.

Sebastián Pareja y Cristian Ritondo trabajan para reeditar el entendimiento electoral entre libertarios y macristas, mientras la incorporación del radicalismo sigue siendo una asignatura pendiente.

Tampoco los libertarios están exentos de internas. La puja entre el armado territorial de Pareja, respaldado por Karina Milei, y Las Fuerzas del Cielo, vinculadas a Santiago Caputo, anticipa una compleja discusión por los lugares en las futuras listas.

En ese escenario se inscribe la iniciativa de Agustín Romo y Nahuel Sotelo para prohibir el reconocimiento institucional de la Sharía (el sistema normativo, moral y jurídico del islam), que traslada al ámbito bonaerense una de las batallas culturales del oficialismo nacional.

ACUERDOS Y DESENCUENTROS

La Legislatura fue esta semana el escenario de una áspera negociación por la regulación de las apuestas online. La intervención del arzobispo platense, Gustavo Carrara, aceleró un debate que llevaba meses sin resolverse.

El peronismo consiguió amalgamar los proyectos impulsados por el camporismo y el sector vinculado a Martín Insaurralde, aunque los desacuerdos sobre la distribución de los recursos y las objeciones opositoras al procedimiento parlamentario frustraron el tratamiento inicial.

Finalmente, Diputados otorgó media sanción a la iniciativa con el acompañamiento general de casi todos los bloques. El PRO y La Libertad Avanza, que habían faltado a la convocatoria del arzobispo, terminaron respaldándola, aunque con diferencias sobre el articulado. Detrás de la preocupación compartida por la ludopatía se libra una discusión económica por los recursos que genera el negocio y su distribución entre la Provincia, los municipios y las instituciones comunitarias.

Otro acuerdo parlamentario, bastante menos celebrado, volvió a quedar bajo la lupa por el caso de Julio “Chocolate” Rigau. El fiscal Álvaro Garganta desestimó investigar penalmente el archivo de las actuaciones administrativas de la Cámara baja, una decisión respaldada en mayo por todos los bloques, salvo la izquierda. Sin embargo, continúa sin esclarecerse quiénes promovieron las contrataciones investigadas por la fiscal Betina Lacki.

Entre tantos movimientos, también reapareció el reclamo por las reelecciones indefinidas de los intendentes. Esta vez fue un radical, el jefe comunal de San Cayetano, Miguel Ángel Gargaglione, quien cuestionó los límites vigentes. Una señal de que, cuando se trata de preservar el poder territorial, las fronteras partidarias suelen volverse bastante más difusas.