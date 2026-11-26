En distintos frentes del sistema público de salud en la Provincia —en especial en el vasto universo de afiliados al IOMA y al PAMI nacional—, la atención a millones de pacientes bonaerenses presenta irregularidades y omisiones impropias de la excelencia médica que merece la población. En ambos casos, este panorama también se traduce en reclamos reiterados de los colegios profesionales por atrasos en los pagos y por la falta de actualización de honorarios; situaciones que, sumadas, exponen una crisis que despierta preocupación e interrogantes acerca de cómo sostener la continuidad de los tratamientos y de la asistencia médica.

En el caso de IOMA, se sucedieron en las últimas jornadas reclamos por el atraso de varios meses en los pagos a los acompañantes; por deudas del ente con asistentes médicos de un joven que sufre encefalopatía estática y solo puede movilizarse con un andador; y por tener que enfrentar una jubilada, en soledad, las deudas de la asistencia terapéutica.

En tanto, los directivos, el personal y los pacientes de un hogar y centro de día para chicos con discapacidades se manifestaron frente al edificio de IOMA para reclamar por las demoras en los pagos de las prestaciones, entre otros testimonios que este diario reflejó en las últimas ediciones.

A ello se suma la imposibilidad de muchas personas de atender solas y a su costo a enfermos con patologías complejas y costosas, frente a deudas que acumulan meses por parte del IOMA, organismo que brinda cobertura a un padrón de 2,1 millones de afiliados —en su mayoría empleados públicos y jubilados del Estado, a quienes se les practican descuentos obligatorios y automáticos de sus haberes destinados a esa obra social—, además de un resto de afiliados que acceden mediante otros mecanismos de ingreso.

Pero los jubilados nacionales que residen en la Provincia, afiliados al PAMI, también reciben una prestación cada vez más deficiente, al punto de que, tal como surgió de una encuesta realizada, siete de cada diez encuentran serios problemas para acceder a sus prestaciones.

Según el relevamiento de una consultora privada, el 68,2 por ciento de los jubilados de Anses en territorio bonaerense tuvo inconvenientes para acceder a alguna prestación de PAMI en el último año, y el 62,3 por ciento debió pagar de su bolsillo servicios que debería cubrir la obra social.

El sondeo, realizado entre el 16 y el 19 de noviembre, también mostró que el 54,2 por ciento de los afiliados postergó, interrumpió o abandonó una atención médica, principalmente por las dificultades para conseguir turnos.

Gestionar un turno por vía digital se ha convertido en un galimatías para los afiliados a PAMI, muchos de los cuales tienen que pagar sus propios medicamentos y afrontar gastos para conseguir atención, si es que logran obtenerla.

La decadente cobertura del costo de los medicamentos, la falta de insumos médicos, la escasez de profesionales médicos y de personal auxiliar, los niveles salariales, el complejo horizonte que marcan las demoras en los pagos de prestaciones, las suspensiones de cirugías programadas y el exceso de demanda sobre los centros públicos de salud son señales evidentes de que todo el sistema viene emitiendo alertas de crisis, que derivan en cuadros cada día más difíciles de resolver.

Tanto en el caso de IOMA como en el del PAMI, se está frente a situaciones que exigen a las autoridades provinciales y nacionales un urgente replanteo de sus políticas sanitarias, de modo de colocarlas a la altura de las demandas públicas y de la tradición de excelencia en sus prestaciones; una calidad que enorgulleció al país y que supo mantener durante más de un siglo.