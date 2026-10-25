Las tribulaciones libertarias que envalentonan al PJ y que impactan en la Provincia

El Gobierno de Javier Milei tiene empantanado en el Congreso un insumo que, presume, será determinante para empujar el proyecto reeleccionista. La intención oficial de suspender las elecciones Primarias previstas para agosto del año que viene sigue sin encontrar eco entre aquellos dirigentes peronistas y de otras fuerzas políticas que necesariamente deberían acompañar a la Casa Rosada para coronar aquella costosa empresa.

Frente a esa incertidumbre, la hoja de ruta oficial cambia a cada rato. Los tiempos se acortan y el oficialismo corre el arco en sintonía con cada tropiezo. Lo que parecía que se iba a aprobar antes de fin de año, ahora podría pasar para febrero. Milei espera ese gesto, pero la señal no llega.

Existen alertas que se lanzan todo el tiempo en el pináculo del poder. Patricia Bullrich asegura que los votos para suspender las Primarias en el Senado, no están. Incluso hasta desafía al jefe de Gabinete Diego Santilli que, como encargado de convencer y juntar voluntades, se muestra optimista. La senadora está haciendo algo más: exhibirse como una versión mejorada del propio mileísmo.

Bullrich se muestra como una alternativa dentro de La Libertad Avanza aunque en su entorno se jura y se perjura que no va a competir contra Milei si se mantuvieran las PASO. “Patricia se está preparando, pero el plan A es la vicepresidencia”, admiten dirigentes que la frecuentan.

La senadora se siente fortalecida para ir por más. Está dispuesta a acompañar a Milei, pero no en el marco de una simple agregada en la fórmula: quiere incidir en la definición de candidaturas, en especial en la provincia de Buenos Aires, y en la determinación de algunas políticas que en forma pública sugiere deben corregirse. “Patricia le quiere hablar a la gente que el discurso de Milei está dejando afuera”, describen algunos dirigentes de su cercanía. No es casual que venga machacando desde hace varios días con la necesidad de que haya una mejora en la economía que sea percibida por la gente.

Las tribulaciones oficiales envalentonaron al peronismo. La nueva cumbre celebrada hace unas horas en la Casa de la Pampa se convocó en sintonía con aquellas versiones cada vez más firmes en el sentido de que los obstáculos para que Milei suspenda las Primarias se han elevado.

Sergio Massa, uno de los participantes de ese cónclave, reiteró su sentencia en el sentido de que los libertarios no tienen los votos en el Congreso para avanzar. Axel Kicillof estuvo en ese encuentro y casi ni alzó la voz. En su entorno estiman que el devenir de los acontecimientos encaja en su estrategia de evitar que el peronismo se rompa. Quiere que su candidatura presidencial surja de las Primarias que Milei no logra suspender.

Al Gobernador se le facilitaría además diseñar su propia estrategia en territorio bonaerense. Tiene resuelto sostener las PASO en la Provincia. Si no se suspenden a nivel nacional ya no pagaría el costo político de mantener ese turno electoral sólo para el territorio provincial.

En sintonía con el deterioro de la economía que está a punto de entrar en recesión, a la Casa Rosada le cuesta cada vez más encontrar aliados en el Congreso. No sólo eso: ese mismo cuadro de deterioro mantiene frenados los intentos oficiales por anudar acuerdos electorales, en especial, en territorio bonaerense.

El acuerdo con el PRO en la Provincia no avanza. Existe un dato que habría que comenzar a poner en la balanza: la figura de Mauricio Macri. El líder del partido no interviene directamente en las negociaciones con LLA, pero maneja el voto de 3 senadores nacionales cuyas manos son imprescindibles para que Milei pueda avanzar con la suspensión de las Primarias. Cualquier acuerdo electoral debe traspasar ese filtro, incluso el que intenta Jorge Macri en Capital Federal con la Casa Rosada en medio del ostensible distanciamiento con su primo ex presidente.

Milei insiste en suspender las PASO. En algunos laboratorios oficiales se explica que ese anhelo tiene que ver con dos cuestiones. La primera, el sueño de dejar al peronismo sin una herramienta clave para definir su candidato presidencial y obligarlo, eventualmente, a ir con dos listas. “Podríamos pasar por el medio y ganar en primera vuelta”, estiman, optimistas, fuentes de la Casa Rosada. El otro asunto vuelve sobre Macri y el temor a que se repita el escenario de 2019 cuando en las Primarias de ese año el entonces presidente perdió por 20 puntos contra Alberto Fernández y su suerte electoral quedó sellada.

El peronismo juega fuerte en ese tablero impreciso y ejerce presión sobre los gobernador del PJ dialoguista para que no apoyen el intento legislativo de Milei. “El que vote la suspensión de las PASO allana el camino a la reelección de Milei”, disparó hace unos días Kicillof. Máximo Kirchner, otro de los asistentes a aquella nueva cumbre peronista, habría hecho un poco más: comunicar a los mandatarios peronistas que dialogan con los libertarios que le va a armar listas en sus provincias si se allanan a los deseos oficiales.