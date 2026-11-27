Cuando entró en la carrera por la presidencia de Francia, pocos auguraban que el liberal David Lisnard acabaría imponiéndose como uno de los candidatos fuertes gracias a las redes sociales y a un estilo que recuerda al argentino Javier Milei.

Pero el rostro del popular alcalde de Cannes, de 57 años, copó las portadas de los principales diarios del pasado fin de semana, muestra de su fulgurante progresión. “El hombre que sacude la campaña”, tituló el rotativo Le Parisien.

“No busco hacer carrera. Busco limpiar la cúspide del Estado y restablecer el país”, sentenció en el dominical Le Journal du Dimanche, defendiendo su programa liberal conservador: menos normas, menos gasto público, menos funcionarios, menos inmigración.

Un sondeo publicado el lunes lo sitúa incluso en tercer lugar con un 11% de intención de voto, por detrás de la favorita, la ultraderechista Marine Le Pen, y del izquierdista Jean-Luc Mélenchon; pero, sobre todo, por delante de sus rivales de centro y derecha, especialmente el ex primer ministro Édouard Philippe. En un contexto de deseo de cambio entre los franceses, a Lisnard no le afecta la impopularidad del presidente Emmanuel Macron, que abandonará el poder en mayo, ya que no participó en ninguno de sus gobiernos y “puede encarnar una forma de renovación”, según el analista Mathieu Gallard, de la consultora Ipsos bva.

Hijo de futbolista y de bailarina estrella, es un veterano de la política local.

Ayer fue reelegido al frente de la Asociación de Alcaldes de Francia, que preside desde 2021.

En 2014 llegó a la alcaldía de Cannes, donde redujo la deuda, bajó los impuestos, desplegó un sistema de videovigilancia, aumentó el número de policías locales, e intentó, en vano, prohibir el burkini en 2016, convirtiendo esta turística ciudad de la Riviera francesa en el laboratorio de sus ideas.

“Cannes es mi compromiso cotidiano y eso contribuye a definir mi personalidad, mis convicciones, mi manera de trabajar”, declaró en febrero a AFP el fundador de Nueva Energía, semanas antes de ser reelegido alcalde con más del 80% de los votos en primera vuelta.

Algunos de sus simpatizantes lo comparan con Milei, símbolo de la política de la motosierra contra el peso del Estado y el gasto público. Aunque Lisnard se distancia de esta comparación, retoma el estilo del argentino, pasando simbólicamente normas por la trituradora de papeles o gritando “¡Viva la libertad!”.

Este exmiembro del partido conservador Los Republicanos (LR) “es un candidato con una orientación política bastante clara”, subraya Gallard, aunque “su perfil libertario no es necesariamente fácil de defender en el debate público en Francia”.

#Estápasandoalgo

Pero su principal reto para irrumpir en el debate era darse a conocer. La candidatura de este padre de tres hijos despegó en las últimas semanas gracias a una campaña de publicaciones en las redes sociales, acompañadas de las palabras clave: #Ilsepassequelquechose (#Estápasandoalgo, en español).

Estos videos virales, generados por IA y que lo muestran sucesivamente como superhéroe, como James Bond al volante de un descapotable o como cantante de punk rock -género musical que le gusta-, lo impulsaron en los sondeos y le abrieron la puerta de los platós de televisión, donde expone sus ideas.

Las críticas de sus rivales también se recrudecieron. Édouard Philippe lo acusa de querer “trabajar con la extrema derecha”, algo que el interesado niega, mientras que los partidarios de Le Pen lo presentan como un “nuevo Macron”.

Pero, ¿logrará su apuesta de sucederlo en el Palacio del Elíseo? Alain Madelin, el último candidato que se presentó con una candidatura liberal, obtuvo únicamente un 3,9% de votos en 2002.

“Quiero reunir todas las fuerzas, todas las voluntades de liberación de la economía, de recuperación del orden en la sociedad, porque no es en absoluto antinómico (...) Creo que la demanda política se orienta hacia una propuesta liberal conservadora”, aseguró Lisnard en febrero.

AFP