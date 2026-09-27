Los chispazos entre el PRO y los libertarios y el nombre K que suena en la Provincia

El vínculo entre el PRO y La Libertad Avanza transita por una etapa de alta complejidad. Los avatares de una relación plagada de desconfianzas no implican que se haya cerrado la puerta para un acuerdo electoral sobre el que se sigue trabajando, pero en los últimos días se encendieron algunas luces de alerta que pueden condicionar el futuro.

El enojo ya no llega sólo a la figura de Mauricio Macri, quien alienta la candidatura presidencial muletto de Hernán Lacunza. Uno de los dirigentes más entusiastas con el acuerdo nacional y bonaerense con los libertarios, Cristian Ritondo, dejó trascender su enojo con algunas actitudes de funcionarios del gobierno de Javier Milei.

Ritondo es uno de los habituales animadores de la mesa nacional que se conformó entre dirigentes del PRO y LLA para avanzar en los trazos gruesos del eventual entendimiento. Mantiene, además, una buena sintonía con Diego Santilli, otro de los tertulianos pero del lado libertario. Nada es para siempre. Hay quienes dicen que esa relación se resintió en las últimas semanas.

El diputado nacional amarillo busca potenciar un nombre para ir por la intendencia de Bahía Blanca: el de la concejal Gisela Caputo. Habría buscado que la actual presidenta del Concejo Deliberante tuviera un lugar destacado en la visita que hace unos días encabezó el presidente Milei a esa ciudad del sur bonaerense. No lo consiguió. La bronca con Santilli tendría que ver con un supuesto compromiso que el funcionario nacional no habría podido cumplir en medio de la interna feroz que los propios libertarios libran con muchos bríos y pocos límites en ese territorio.

Hay otros asuntos en danza que enturbian las negociaciones. El recorte a las partidas para discapacidad incluidas en el Presupuesto nacional es un tema por demás espinoso. La promesa oficial de rebobinar en parte con esa decisión no termina de calmar las aguas.

Esas idas y vueltas complica la gran apuesta de la Casa Rosada: avanzar con la suspensión de las Primarias. En el PRO asoman, cada vez, posiciones más duras. “Si sacamos las PASO nos van a pasar por las armas. No tienen palabra”, describen algunos dirigentes amarillos para describir la complejidad de establecer acuerdos mínimos con la Libertad Avanza.

Todo ese escenario de tensiones y desconfianzas ayuda a comprender el resumen que hizo el diputado nacional Fernando De Andreis cuando se le preguntó sobre la marcha de las negociaciones para abrochar la alianza con los libertarios. “Estamos lejos”, lanzó.

Sobre ese cuadro puede que estén operando otros factores en términos de expectativas de futuro. El Gobierno de Milei debió digerir dos tragos especialmente amargos en materia económica y social en la última semana. El aumento de la pobreza que trepó 4,1 puntos porcentuales desde el segundo semestre de 2025 y que se ubicó en el 32,3 por ciento, fue uno de ellos. El otro, la caída de la actividad económica que, para colmo, sigue lejos de exhibir algún atisbo de recuperación.

La semana cerró con otras novedad poco halagüeña para algunos de los territorios que controla el PRO en la Provincia. Mar del Plata, Junín, Lobos, Pergamino y Pinamar, entre otros, fueron eyectados del régimen de Zona Fría votada en el Senado. Sus habitantes perderán la bonificación de entre el 30 y el 50 por ciento que regía en la tarifa de gas.

Mientras tanto, Axel Kicillof sigue navegando las turbulentas aguas de la interna peronista de la que se apartó por un momento para intentar cultivar un perfil de candidato previsible para los mercados internacionales. Mantuvo en Nueva York reuniones con bonistas e inversores en procura de brindar esas señales. Una suerte de continuidad del cónclave que mantuvo hace algunas semanas en Buenos Aires con empresarios nucleados en el Council of the Américas.

En el terreno doméstico, al Gobernador y su laderos quizás hayan encontrado una señal auspiciosa para un proyecto que desvela a sus intendentes: la reelección indefinida. El tema se puso en debate en una llamativa cumbre de legisladores de todos los colores políticos que convocó el cristinista Sergio Berni.

Es un debate del que se sigue hablando pero que todavía no encuentra el momento ni los apoyos necesarios para ver la luz en la Legislatura.

Mientras Kicillof acelera y tiene un abanico de postulantes propios para su sucesión en el que aparecen funcionarios e intendentes, el kirchnerismo puede que esté dando una señal respecto de esa pelea por la Provincia. Ayer hizo desembarcar al senador Wado De Pedro en Mar del Plata. Su nombre empieza a aparecer en el bolillero.