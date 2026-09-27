Los desacuerdos que postergan el desarrollo económico y coincidencias que benefician a unos pocos

La estadía coincidente del presidente Javier Milei y del gobernador Axel Kicillof en Estados Unidos les permitió a los líderes políticos y a los directivos de grandes empresas interesadas en la situación argentina ratificar la idea difundida de que el gran problema del país es político. Su desarrollo, según afirman diversos especialistas, se ha visto trabado por la falta de un acuerdo básico entre las dos principales fuerzas, cada una con un caudal cercano al 33% de los votos que, en conjunto, representan al 66% del electorado.

Esta polarización ha postergado y sigue postergando inversiones tanto del exterior como de los propios capitales locales. Sin embargo, el potencial del sector agropecuario, sumado al desarrollo del petróleo y de minerales críticos como el cobre y el litio, ha llevado a que China no vacile en avanzar, incluso, en la adquisición de empresas exportadoras de granos.

Una fotografía con impacto político

En el marco del proceso electoral que se vive en el país, la aparición de una fotografía del empresario José Luis Manzano junto a Kicillof significará un cambio importante en la percepción que tienen del gobernador los representantes de importantes factores de poder. Manzano —controlador de un holding diversificado— suele ser calificado en el sector corporativo como el más influyente especialista argentino en el desarrollo de empresas en mercados altamente regulados; una destreza política sobre la que basó su crecimiento económico.

Para Kicillof, este tipo de acercamientos ocurre en un momento particular: no ha necesitado hacer grandes gestos para despegarse de la «mochila» que representa el kirchnerismo ante sectores de la clase media, dado que Máximo Kirchner y La Cámpora han asumido ese desgaste. Además, el gobernador cuenta con una percepción generalizada de honestidad personal —un atributo que no siempre se extiende a la totalidad de su gabinete—, aunque el persistente problema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires sigue siendo el principal flanco de ataque de la oposición.

Por otro lado, reordenar el peronismo no le resultará sencillo ante la emergencia de nuevos liderazgos en provincias estratégicas. Las millonarias inversiones mineras, petroleras y gasíferas influyen de manera directa en la postura de los actores políticos de esas regiones, no necesariamente por dinámicas de corrupción, sino por el peso socioeconómico que representan los empleos de altas remuneraciones en sus comunidades.

¿Sin Plan Platita?

Al presidente Milei se le reconoce la desaceleración de la inflación, pero enfrenta el costo social de la pérdida del poder adquisitivo. Aunque el mandatario reitera que no recurrirá a ningún “Plan Platita” ni volcará recursos públicos con fines electorales, en el análisis político se contempla que cuenta con herramientas discrecionales para hacerlo y que los acreedores internacionales podrían tolerar un leve desvío en las metas de déficit cero. Asimismo, si logra consolidar alianzas con sectores de centroizquierda o centroderecha (como el PRO o gobernadores radicales), mantendrá una base electoral competitiva.

En este escenario, Sergio Massa ha comenzado a reinstalar cautelosamente su nombre como posible alternativa. No obstante, carga con el antecedente de su gestión al frente del Ministerio de Economía en un contexto de alta inflación y conflictividad social. Desde sus inicios, Massa ha mantenido vínculos estrechos con empresarios de peso —como el grupo Macro o Francisco de Narváez—, además de puentes fluidos con otros grupos corporativos y sectores de la CGT. En caso de una confrontación interna en el peronismo entre Massa y Kicillof, el exministro buscaría articular el respaldo de Cristina Fernández de Kirchner.

A un año del recambio electoral, el escenario se completa con la posición del peronismo cordobés —distanciado del kirchnerismo y con diferencias ideológicas tanto con Milei como con Kicillof— y con el rechazo que generan las tres opciones en franjas del radicalismo bonaerense y de la Capital Federal.

Chocolate por la noticia

Episodios como el reciente cruce entre el Poder Judicial y la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires profundizan el prestigio deteriorado de las instituciones democráticas. Frente a la negativa de los bloques parlamentarios de remitir información sobre los beneficiarios y legisladores vinculados al denominado “Caso Chocolate”, el juez Federico Atencio interpuso una denuncia penal.

La respuesta de las autoridades de la Cámara —que convocaron a una conferencia de prensa para fijar una postura política— amenaza con derivar en un conflicto de poderes si el Legislativo se niega a acatar los requerimientos judiciales.

La controversia no es menor: involucra la rendición de cuentas sobre la ejecución de un presupuesto legislativo de más de 300.000 millones de pesos.