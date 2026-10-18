Los extremos que parecen consolidarse en medio de la disputa del peronismo

Los gestos públicos de conciliación enseguida dan paso a otras señales que surgen a borbotones como para insistir y profundizar sobre las diferencias. El peronismo aprovechó la liturgia del 17 de Octubre como para establecer una suerte de campana de largada de cara a las elecciones del año que viene, pero la multiplicidad de actos exhibió sobre el escenario político la fragmentación partidaria agigantada por una disputa interna sin tregua.

Axel Kicillof tuvo su propia celebración. En La Matanza, habló sobre la “injusta detención” de Cristina Kirchner. Fue apenas un gesto que enseguida dio paso a la reafirmación de su construcción política. Acaso la definición más fuerte se produjo cuando dijo que resultaba imperioso “actualizar la doctrina” partidaria. Se trata de una referencia que el Gobernador viene planteando desde hace rato cuando convocó a entonar “nuevas canciones”, una referencia a la construcción de un renovado liderazgo que pretende encarnar como reemplazo del que ejerció, y aún en parte ostenta, la ex presidenta.

Resulta casi una obviedad mencionar que ni La Cámpora ni el massismo aparecieron por la patria chica de Fernando Espinoza. Máximo Kirchner, por caso, encabezó su propia actividad en el Chaco.

El mandatario provincial y su carrera presidencial vienen sumando adversarios que dan señales de comenzar a abroquelarse. No se trata todavía de movimientos consolidados, sino más bien de jugadas que robustecen las versiones que recorren con fluidez el espinel peronista. El trascendido de la posible fórmula “Ma-Ma” a la que distintos sectores dieron aire en los últimos días remite a la posibilidad de que Sergio Massa y Máximo Kirchner formen un eventual binomio alternativo al que encabezaría Kicillof.

El tigrense persigue el favor de Cristina Kirchner para ir por la revancha en 2027. Su diálogo con el líder de La Cámpora es fluido y en las últimas horas concretó el gesto que el kirchnerismo le reclama a Kicillof y que éste esquiva como señal de independencia: fue a visitar a la ex presidenta al departamento de San José 1111 donde cursa su detención.

Se trata de una señal fuerte y una suerte de ofrenda al kirchnerismo justamente en coincidencia con el Día de la Lealtad peronista por parte del líder del Frente Renovador, más allá de que ambos dirigentes hablan seguido.

En esa incipiente configuración de dos polos en el escenario del PJ habría que anotar otro gesto que alumbró en los últimos días: la recorrida que el Gobernador realizó en La Cava, en el partido de San Isidro, junto a Juan Grabois.

El líder de Patria Grande se definió en los últimos días:#sostuvo que si Cristina Kirchner no logra que la habiliten para competir, el candidato debe ser Kicillof. Grabois y Massa son dos enemigos íntimos: parecen estar parados decididamente en lados opuestos de la grieta peronista.

Otro acérrimo rival de Massa se mostró junto a Kicillof en el acto de La Matanza. Julio Zamora, el intendente de Tigre, cantó presente y fue ubicado en un lugar bien visible entre los asistentes a la celebración peronista. Otra señal, aunque más módica, de que parecen tomar impulso aquellos dos armados.

INCOMODIDADES

El caso es que el peronismo parece ir tapizando el camino hacia 2027 con un puñado de certezas: Kicillof decidido a ser candidato y el kirchnerismo resuelto a cruzarlo con una alternativa bendecida desde San José 1111. El resto, son todas incógnitas e incomodidades que, incluso, su resolución no dependen de voluntades propias.

“Pese al enfrentamiento, en algún momento nos vamos a tener que juntar”, analizan varios dirigentes del PJ. La mirada que conduce a ese diálogo tiene que ver con la posibilidad, tan meneada como alcanzable, de que el Gobierno nacional logre anudar un acuerdo con varios gobernadores para avanzar en el Congreso con la suspensión de las elecciones Primarias de agosto.

Si ese turno electoral se cae, el peronismo ingresará en un terreno de alta complejidad, porque se quedaría sin una herramienta importante para definir candidaturas. Sin PASO y sin lista única, las distintas tribus deberán alcanzar un consenso para establecer la forma de definir sus representantes para la disputa nacional. Toda una complicación para un partido atravesado por una disputa de poder y que al mismo tiempo cree que está en condiciones de volver a la Casa Rosada tras la experiencia libertaria que Javier Milei pretende estirar por otro período.