Los periodistas regresan a la Casa Blanca por un fallo judicial

Columnista de la agencia AFP

Los periodistas de CNN, MS NOW y Politico volvieron ayer a la Casa Blanca, seis días después de que Donald Trump ordenara retirarles las acreditaciones de prensa. El regreso se produjo después de que un juez federal ordenara restituir el acceso y de que los tres medios acudieran nuevamente a los tribunales para exigir el cumplimiento de la resolución.

La readmisión puso fin, por ahora, a varias horas de tensión. Los reporteros de las tres organizaciones habían intentado ingresar durante la mañana, pero fueron rechazados pese al fallo judicial. Ante esa situación, CNN, MS NOW y Politico solicitaron una audiencia urgente ante el juez Timothy Kelly y denunciaron que la administración estaba incumpliendo la orden.

Kelly había dado al Gobierno hasta las 12.30, hora de Washington, para responder a la acusación. La Casa Blanca terminó permitiendo el ingreso antes de que venciera ese plazo. Así, los periodistas regresaron al complejo presidencial y retomaron su cobertura.

Uno de los momentos más simbólicos se produjo cuando Betsy Klein, reportera de CNN, realizó su primera transmisión en vivo desde el interior del complejo. Varios colegas la recibieron con un “¡Bienvenida!” mientras otros periodistas se acercaban. La escena reflejó el alcance que había adquirido el enfrentamiento entre el Gobierno y los medios.

LA DISPUTA

El conflicto comenzó el viernes 18 de septiembre, cuando Trump anunció en Truth Social que CNN, MS NOW y Politico quedarían excluidos de la Casa Blanca. El presidente los acusó de difundir “noticias falsas” y sostuvo que sus publicaciones justificaban la medida. El Gobierno también argumentó que existían preocupaciones vinculadas con la seguridad nacional.

La administración defendió ante la Justicia que el acceso a la Casa Blanca constituye un privilegio y no un derecho. En una carta dirigida a CNN, la oficina de prensa acusó a la cadena de publicar información falsa sobre seguridad nacional y otros asuntos, además de difundir material sensible o clasificado. Argumentos similares fueron utilizados contra MS NOW y Politico.

Entre los ejemplos mencionados por la Casa Blanca figuraron artículos sobre la guerra de Irán y una información acerca de los planes para construir un búnker militar bajo el futuro salón de baile del Ala Este. Según el Gobierno, esa publicación había revelado detalles de construcción considerados ultrasecretos.

Kelly cuestionó esos argumentos en su resolución. El juez señaló que los artículos citados por la administración eran “rutinarios” y expresó dudas sobre que la seguridad nacional hubiera sido la verdadera motivación para retirar las acreditaciones permanentes. También consideró que la prohibición probablemente había vulnerado los derechos constitucionales de los medios al no ofrecerles previamente una notificación ni una oportunidad de ser escuchados.

El fallo estableció que las acreditaciones de los empleados de CNN, MS NOW y Politico debían ser restituidas de inmediato. La orden que obliga a restituir las acreditaciones estará vigente durante 14 días, salvo una nueva decisión del tribunal. El proceso judicial, por lo tanto, no terminó con el regreso de los periodistas: la disputa sobre las condiciones de acceso y las razones utilizadas para excluirlos todavía deberá resolverse.

UN ENFRENTAMIENTO DE AÑOS

El caso expuso el enfrentamiento entre Trump y parte de la prensa estadounidense. El presidente mantiene desde hace años una relación conflictiva con medios que considera hostiles y ha acusado repetidamente a periodistas de presentar una imagen negativa de su gestión. Durante su actual mandato, las disputas por las acreditaciones y el acceso a la Casa Blanca se convirtieron en una cuestión recurrente.

La controversia se amplió cuando la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca y casi medio centenar de medios presentaron un escrito ante el tribunal para respaldar a CNN, MS NOW y Politico y pedir que se levantaran las prohibiciones. La medida reflejó la preocupación por el precedente de excluir medios por sus coberturas.

La orden de Kelly no resuelve el conflicto entre Trump y los medios. Sí establece, por ahora, un límite a la decisión de retirar acreditaciones sin un procedimiento previo.

Los periodistas volvieron a cruzar las puertas de la Casa Blanca, pero la batalla sobre quién puede acceder, bajo qué condiciones y con qué garantías todavía continúa. El litigio seguirá definiendo los alcances de esa relación.