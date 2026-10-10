Los socialistas, la arriesgada apuesta del Partido Demócrata para recuperar el Congreso

Columnista de AFP

El Partido Demócrata, alentado por las encuestas electorales, se deja llevar por el ímpetu de su ala más izquierdista, los Social Demócratas de América (SDA), que podrían ayudarlos a reconquistar el Congreso, aunque con un peaje político.

Afiliado a la Internacional Socialista, el SDA preconiza la eliminación de la policía migratoria (ICE), la abolición del Senado, que es una “institución anacrónica”, a juicio de una de sus líderes, Megan Romer, y a largo plazo “sustituir la presidencia” por un modelo colegiado, como funciona el partido.

A nivel social, les gustaría que Estados Unidos adoptara un sistema de sanidad pública y de escolaridad gratuita hasta la universidad.

Preguntada sobre la inmigración masiva que vivió Estados Unidos durante la presidencia del demócrata Joe Biden, Romer dijo: “No estamos diciendo que haya que abrir las fronteras mañana”.

“Queremos que todas las personas puedan trabajar, vivir y estudiar” y eso es “una decisión colectiva”, explicó.

El DSA ya ha empezado a experimentar sus propuestas políticas en Nueva York, donde el actual alcalde surgido de sus filas, Zohran Mamdani, abrió tiendas de comida a precios baratos, sufragadas por el erario público, además de imponer impuestos a las residencias secundarias.

Esas medidas son objeto de demandas ante la justicia, interpuestas por comerciantes y asociaciones conservadoras.

“Nuestra Revolución”

Los miembros del DSA acostumbran a llamarse entre sí “camaradas”, y sus asambleas dejan libre expresión a todo tipo de propuestas, desde operaciones de cambio de sexo gratuitas a cortar relaciones diplomáticas con Israel.

Cinco candidatos a la Cámara de Representantes respaldados por el DSA han obtenido la nominación en distritos firmemente inclinados a la izquierda.

Our Revolution (“Nuestra Revolución”), la organización que surgió de las campañas presidenciales del ícono de la izquierda Bernie Sanders, afirma que hasta 22 nuevos aliados podrían entrar en la Cámara y seis en el Senado, aunque muchos se enfrentan a contiendas competitivas.

La casa de encuestas Decision Desk le da a los demócratas un 76% de posibilidades de adueñarse de la Cámara de Representantes (435 escaños) y una ligera ventaja en el Senado (35 escaños en disputa).

Entre los candidatos al Senado destacan Abdul El-Sayed en el estado de Michigan, con un mensaje abiertamente propalestino, y Angie Nixon en Florida. “No creo que nadie sea ilegal”, declara Nixon en su plataforma, en alusión a los inmigrantes.

Ante la campaña de presión estadounidense sobre Cuba, Nixon declaró en julio: “llegó el momento de que Estados Unidos acabe con su teatro político”.

¿Fronteras abiertas?

Los candidatos del DSA cabalgan en los sondeos gracias a la irritación popular con el alza de precios y la desconfianza ante la guerra en Irán.

Aunque pequeña, su base demuestra un grado de movilización mucho mayor que la tradicional del Partido Demócrata, que además ha sufrido graves problemas económicos desde la derrota en las elecciones de 2024.

Su candidata a la presidencia, Kamala Harris, no solamente cayó ante Donald Trump, sino que además arrastró al partido, que perdió donantes.

Las corporaciones que pueden dar grandes sumas de dinero al Partido Demócrata se muestran reservadas ante este auge del DSA.

Otras figuras del partido, como el exalcalde de Chicago, Rahm Emanuel, también parecen escépticas.

“¿Alguien cree que la gente quiere apoyar recortar el presupuesto de la policía? ¿Apoyar las fronteras abiertas, cárceles abiertas? Yo no, y esa no es la posición del partido” indicó en entrevista televisiva hace dos semanas.

Emanuel, que algunos observadores colocan en la parrilla de la candidatura demócrata a las presidenciales, acabó sin embargo por dar su apoyo al candidato DSA a senador El-Sayed.

“Ya hemos dejado de ser socios júnior”, clamó el director ejecutivo de Our Revolution, Joseph Geevarghese.

“Si nuestro movimiento entrega la mayoría, el liderazgo [del Partido Demócrata] va a tener que ganarse nuestros votos”, indicó.

Trump está haciendo campaña sobre ese temor al “comunismo en Estados Unidos”, y los republicanos albergan la esperanza de que los sondeos vuelvan a equivocarse, como sucedió con su victoria en 2016 y su histórico regreso a la Casa Blanca en 2024.