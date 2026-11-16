Los talibanes prohíben a radios hablar sobre críquet

Las radios de la provincia de Kandahar, en el sur de Afganistán y bastión del líder supremo talibán, tienen prohibido hablar de críquet, uno de los deportes más populares del país. “Recibimos (elsábado) una llamada” de las autoridades “en la que nos dijeron que ya no podíamos cubrir el críquet en la radio, ni comentar partidos ni mencionarlo en los noticieros”, señaló una fuente de una emisora local que pidió el anonimato por seguridad.

Otra fuente de un segundo medio confirmó la orden bajo las mismas condiciones y subrayó que las autoridades “no dieron ninguna explicación” sobre la medida. Un funcionario del departamento provincial de Información y Cultura también confirmó a la AFP, bajo anonimato, el veto a cualquier cobertura radial de este deporte. Contactada, la Federación afgana de críquet no respondió de inmediato.

Muy popular en las antiguas colonias británicas, el críquet despierta gran pasión en Afganistán, donde es habitual ver a niños y hombres jugarlo en calles y terrenos improvisados de todo el país.

Tras volver al poder en 2021, los talibanes, partidarios de una visión ultrarrigorista del islam, dispersaron con cañones de agua a aficionados que bailaban para celebrar una victoria internacional de su selección. Sin embargo, en junio de 2024, cuando los “Leones Azules” -apodo del equipo nacional- jugaron su primera semifinal del Mundial Twenty20, en la que cayeron derrotados, el gobierno abrió un parque en Kabul para que los seguidores siguieran el partido.

Los talibanes prohíben el deporte a las mujeres, incluido el críquet. En represalia, países como Australia se niegan a jugar contra Afganistán, aunque solo fuera de la Copa del Mundo.