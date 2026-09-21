Lula y su “plan platita”

El presidente de Brasil, Luíz Inácio Lula da Silva, firmó un decreto para aumentar en un 15% los beneficios de su programa insignia de asistencia social, semanas antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El beneficio mensual mínimo por familia de Bolsa Familia subirá el próximo mes a 691 reales (134 dólares), con respecto a los 600 reales originales. En el decreto se indica que los pagos se ajustan por la inflación acumulada desde marzo de 2023.

La medida incrementará el poder adquisitivo de los votantes, que decidirán en octubre si le conceden a Lula un cuarto mandato no consecutivo o eligen al senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, en una probable segunda vuelta. Las encuestas muestran que, actualmente, ambos están empatados.

“Bolsa Familia es fundamental en nuestra estrategia para cuidar a las familias más vulnerables, garantizar ingresos para que las personas salgan de la pobreza y no sufran inseguridad alimentaria”, afirmó el ministro de Hacienda, Dario Durigan.

Agregó que el gasto adicional se absorbería dentro de las asignaciones presupuestarias existentes y no representaría un nuevo desembolso.

La medida costará 5.800 millones de reales (1.100 millones de dólares) este año y alrededor de 22.000 millones de reales (4.300 millones de dólares) el próximo, indicó la secretaría de comunicación del gobierno brasileño en un comunicado.