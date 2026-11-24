El presidente francés, Emmanuel Macron, sopesa introducir en la Constitución una “regla de oro” para desendeudar las arcas públicas, apenas unos meses antes de dejar el cargo.

El gobierno estima que el déficit de la segunda economía de la UE este año rondará el 5,4% del PIB, por encima del 3% fijado por las reglas de la zona euro, mientras que la deuda pública se situará en torno al 120%, el doble del tope europeo.

“Si sigue habiendo volatilidad de aquí a enero, considerar una regla de oro como la de 2011 podría ser una idea que merece explorarse”, declaró el presidente al diario Le Figaro en una entrevista.

La medida se basaría en un plan de reforma de 2011, en plena crisis de la deuda en Europa, que fijaba referencias a varios años vista para un regreso gradual de las finanzas públicas al equilibrio, pero que nunca se aplicó a falta de un voto final.

El gobierno de Macron está teniendo dificultades para sacar adelante su proyecto de presupuestos del próximo año, mientras afronta fuertes protestas que reclaman un aumento del gasto en educación y otros servicios públicos.

El presidente centroderechista vigila la evolución de los tipos de interés a los que Francia se endeuda, así como la prima de riesgo -es decir, la diferencia con los tipos alemanes- antes de tomar una decisión, añadió Le Figaro.

Si Macron decidiera seguir adelante, consultaría a ambas cámaras del Parlamento en enero de cara a una votación conjunta que permita consagrar la medida en la Constitución, informó el diario.

La iniciativa, que previsiblemente recibiría el respaldo del centro, la derecha y la extrema derecha, le permitiría sacar adelante una reforma emblemática al final de su mandato.

Pero la candidata ultraderechista a la presidencia, Marine Le Pen, que lidera los sondeos, señaló que podría querer una versión ligeramente distinta de la medida, lo que podría retrasar su adopción.