Más crímenes que en 2025 y dos femicidios recientes en la Región

Aún no terminó el año —faltan más de dos meses— y ya se registraron en la Región más crímenes que en todo 2025, en una estadística delictiva que en los últimos días se vio sacudida por dos femicidios que causaron profunda conmoción y dolor por su extrema crueldad.

Los asesinatos de Gabriela Martínez, en el barrio Hipódromo, y de Lucy Rueda Batallanos, en Lisandro Olmos, dejaron a dos familias atravesadas por el dolor y sumaron un trágico capítulo a una estadística que preocupa por su magnitud.

En lo que va de 2026, la cifra de homicidios en la Región ya llegó a 23 casos. Esto significa que el total acumulado superó al de los doce meses anteriores, cuando todavía resta un bimestre para cerrar el calendario. Cabe recordar que en todo 2025 el número de crímenes ascendió a 21 causas penales.

Más allá de las circunstancias particulares de cada hecho, la sucesión de homicidios y femicidios vuelve a poner el foco en la escalada de violencia extrema y en el devastador impacto que genera en las familias y en la comunidad.

En el caso de los femicidios y la violencia contra las mujeres por su condición de tales, los especialistas coinciden en que el rezago más profundo sigue estando en el plano cultural, en el marco de una sociedad que aún no ha terminado de comprender las diversas formas de violencia que continúan acosando a las mujeres.

Pese a algunos avances, en la sociedad argentina persisten omisiones y fallas en las estrategias institucionales —sean legislativas, judiciales o policiales— para combatir la violencia de género. Mientras tanto, las mujeres siguen siendo víctimas de crímenes, agresiones físicas, amenazas, discriminación y maltrato psicológico, ante respuestas estatales que continúan demorándose o resultando ineficaces.

De manera paralela, se ha permitido que una violencia difusa se apodere de la convivencia social. Hay episodios violentos en las escuelas, en las calles y en los estadios de fútbol. Esta dura realidad muestra cómo el consumo abusivo de alcohol y drogas favorece situaciones de descontrol en la vía pública, un panorama que se ve agravado por la falta de una presencia policial verdaderamente preventiva.

Frente a este escenario, los expertos aconsejan que las fuerzas del orden recuperen el pleno dominio del espacio público mediante una mayor presencia disuasiva y el cumplimiento riguroso de la ley ante quienes vulneran la convivencia pacífica. Solo a través de un Estado presente y preventivo la sociedad podrá acompañar y respaldar las acciones orientadas a pacificar la vida social.