Microcredenciales en la era de la IA: una respuesta a las transformaciones del trabajo

Decano de la Fac. de Ciencias Económicas

Una iniciativa en la Facultad de Ciencias Económicas (UNLP) permitirá certificar conocimientos, capacidades y competencias adquiridos en trayectos de formación breves y específicos, adaptando los recorridos universitarios a los desafíos de la aceleración tecnológica y el trabajo actual.

En plena era de la IA, donde las tecnologías automatizan procesos a pasos agigantados, el gran desafío de las universidades reside en sintonizar sus propuestas con la velocidad de este contexto cambiante. A la par de la aceleración tecnológica, los jóvenes priorizan trayectos más dinámicos para el cumplimiento de sus expectativas educativas y laborales. Este escenario nos exige reflexionar profundamente sobre cómo respondemos a estas nuevas necesidades sin postergar la excelencia académica.

Actualmente enfrentamos la realidad de estar formando estudiantes para trabajos que en un futuro próximo quizás ni siquiera existan. Los conocimientos adquiridos pueden quedar desactualizados en pocos años debido al vértigo de las transformaciones tecnológicas.

Frente a esta coyuntura nos planteamos una pregunta ineludible para la gestión universitaria: ¿cómo podemos rediseñar las mallas curriculares para evitar carreras estáticas o eternas? Comprender que la oferta educativa debe revisarse periódicamente es una obligación indelegable para las universidades.

Para atender estos desafíos de época, en el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNLP aprobamos el Sistema de Microcredenciales. Se trata de un instrumento de gestión destinado a reconocer formalmente agrupamientos temáticos de asignaturas —clústers— construidos a partir de espacios académicos ya existentes. Esta medida permitirá certificar conocimientos, capacidades y competencias que los alumnos adquieren en trayectos de formación breves y específicos, antes de completar la totalidad de su carrera de grado.

“Es importante destacar que estas certificaciones no constituyen carreras ni otorgan nuevos títulos universitarios”

Con esta iniciativa, los alumnos podrán diversificar sus recorridos formativos, construyendo perfiles profesionales más interdisciplinarios y acordes con las demandas del mercado de trabajo y del ejercicio profesional.

Como condición indispensable, la implementación de estos esquemas innovadores requiere una articulación fluida y constante entre la educación superior y el entramado productivo. Las microcredenciales cobran su verdadero sentido cuando van acompañadas por una vinculación estratégica con el sector privado y los organismos del Estado. Esta interacción permite conocer de primera mano las necesidades del entorno para enriquecer la formación de los estudiantes.

FUNCIONAMIENTO Y ANTECEDENTES

Es importante destacar que estas certificaciones no constituyen carreras ni otorgan nuevos títulos universitarios o incumbencias profesionales reservadas. Su función exclusiva radica en certificar saberes disciplinares puntuales, conservando los alumnos en todo momento su pertenencia a la carrera de origen.

Esta decisión dialoga con experiencias de microcredenciales desarrolladas por universidades como la UNCuyo, la Universidad Nacional de Río Negro, la Universidad Nacional de Córdoba y el Programa Bonaerense de Microcertificaciones. Asimismo, a nivel internacional, este sistema adopta la definición establecida por la Recomendación del Consejo de la Unión Europea sobre un Enfoque Europeo de las Microcredenciales.

En un escenario donde las tecnologías transforman continuamente el mundo del trabajo, evitar la rigidez formativa constituye una prioridad de gestión.

Las microcredenciales se presentan como una herramienta clave para actualizar y dinamizar las mallas curriculares. Asumimos este desafío manteniendo intacta la mirada integral y crítica, la capacidad analítica y el compromiso social que identifican a los graduados de nuestra universidad.

Trabajar por una educación pública de excelencia y con pertinencia social requiere orientar nuestros esfuerzos en brindar respuestas concretas que hagan de la universidad una verdadera fuente de oportunidades.