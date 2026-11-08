Milei, ante una tormenta: aliados debilitados, mercados en alerta y una interna que amenaza con crecer

La acumulación de problemas comenzó a configurar un escenario incómodo para Javier Milei. En pocos días, el Presidente vio debilitarse algunos de sus principales apoyos internacionales, mientras los mercados financieros encendían señales de alarma y las diferencias dentro del oficialismo adquirían una dimensión cada vez más difícil de disimular. No se trata de una crisis originada en un único episodio, sino de una sucesión de acontecimientos que ponen a prueba la capacidad del Gobierno para conservar la iniciativa política.

Varios de esos conflictos escapan al control de la Casa Rosada. El resultado electoral en Estados Unidos, los problemas de sus aliados regionales y la reacción de los inversores introducen incertidumbre en una administración que convirtió sus vínculos ideológicos en una pieza central de su estrategia exterior.

La derrota de Donald Trump en las elecciones legislativas estadounidenses representa mucho más que un revés para un aliado político. La pérdida del control republicano de ambas cámaras del Congreso podría limitar el margen de maniobra de Washington y complicar eventuales mecanismos de asistencia financiera a la Argentina.

El antecedente de 2025 explica la preocupación. Entonces, el respaldo estadounidense resultó determinante para contener las turbulencias económicas posteriores al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses. La posibilidad de que una ayuda semejante encuentre ahora mayores obstáculos modifica una de las variables sobre las que descansaba la confianza gubernamental.

LOS MERCADOS EXPONEN LA FRAGILIDAD

La reacción financiera ofreció otra señal preocupante. El riesgo país alcanzó los 925 puntos, tras una suba de 73 unidades, y marcó su nivel más elevado del año. El movimiento respondió a factores externos y dudas sobre las perspectivas argentinas, pero volvió a presionar el discurso oficial sobre la recuperación de la confianza.

Caputo vinculó la situación con las elecciones presidenciales de 2027. Según su interpretación, los inversores no temen a la continuidad de Milei, sino a la posibilidad de que deje el poder. El argumento revela una dificultad de fondo: la estabilidad financiera sigue asociada a la permanencia del Presidente y no necesariamente a condiciones económicas capaces de sostenerse más allá de un resultado electoral.

A esa incertidumbre se sumaron los reveses de dirigentes cercanos al mandatario. Benjamin Netanyahu perdió el control parlamentario en Israel, mientras Santiago Peña debió renunciar a la presidencia de Paraguay en medio de una crisis bancaria. Situaciones diferentes que muestran un mapa internacional menos favorable para las alianzas de Milei.

Su paso por España tampoco modificó el clima político. El distante encuentro con Pedro Sánchez durante la Cumbre Iberoamericana volvió a exhibir las dificultades para separar las confrontaciones ideológicas de las relaciones institucionales.

BULLRICH Y EL DESAFÍO DESDE ADENTRO

Si el escenario exterior presenta obstáculos, la situación interna agrega otra preocupación: la aparición de un desafío político dentro del oficialismo.

Patricia Bullrich comenzó a exhibir movimientos que trascienden las diferencias legislativas ocasionales. Sus encuentros con dirigentes propios, los cuestionamientos a la estrategia gubernamental y su decisión de impulsar proyectos que la Casa Rosada prefería postergar alimentaron las especulaciones sobre una eventual candidatura presidencial en 2027.

Más allá de esa posibilidad, su comportamiento introduce un elemento novedoso: una dirigente con peso propio que empieza a marcar públicamente los límites de su alineamiento con Milei.

Las diferencias quedaron expuestas en iniciativas vinculadas con discapacidad y prevención de la ludopatía. En ambos casos, la senadora se apartó de las preferencias del Ejecutivo y procuró instalar una agenda autónoma.

El debate sobre las apuestas adquirió especial significado por su coincidencia con los reclamos de la Iglesia, a días de la llegada de León XIV. Bullrich encontró allí una oportunidad para diferenciarse de la conducción libertaria. Su defensa de la libertad de prensa, en contraste con los enfrentamientos presidenciales con el periodismo, completó una secuencia interpretada como un distanciamiento deliberado.

Para Milei, el riesgo no reside solamente en una eventual candidatura alternativa, sino también en que las diferencias condicionen la disciplina parlamentaria y obliguen al Ejecutivo a negociar dentro de un espacio acostumbrado a una conducción centralizada.

LA JUSTICIA, OTRO FRENTE

En paralelo, el expediente de la criptomoneda $LIBRA volvió a proyectar interrogantes sobre el oficialismo. La decisión de la Cámara Federal de Casación Penal de revisar el fallo que había excluido a los querellantes abrió una nueva discusión judicial en una causa que involucra políticamente al Presidente y a su hermana Karina Milei.

La revisión no implica una reapertura definitiva ni modifica automáticamente los sobreseimientos, pero mantiene vigente un asunto que el Gobierno preferiría dejar atrás.

Su dimensión política radica en que se incorpora a un escenario atravesado por tensiones económicas e internas. Cuando distintos conflictos coinciden, incluso los episodios individualmente manejables adquieren mayor repercusión.

EL PAPA, EN MEDIO DE UN ESCENARIO SENSIBLE

La visita de León XIV aparece como el próximo acontecimiento de fuerte impacto institucional y social. Su llegada encuentra al Gobierno en un momento en que las relaciones con la Iglesia, las discusiones sobre políticas sociales y las disputas oficialistas vuelven a ocupar un lugar verdaderamente destacado.

Para la Casa Rosada, el desafío será evitar que esa agenda profundice las contradicciones expuestas durante la semana.

Mientras Milei procura sostener una estrategia de confrontación ideológica y confianza en sus vínculos internacionales, algunos de sus aliados ensayan caminos propios y los mercados reclaman mayor previsibilidad.

La semana dejó una advertencia para el Presidente. Su principal dificultad no parece ser la existencia de adversarios externos, algo que ha sabido aprovechar políticamente, sino la coincidencia de problemas que requieren respuestas diferentes y no pueden resolverse únicamente mediante la confrontación.