Milei, su suerte en el Congreso y un impacto inevitable sobre la Provincia

La política bonaerense ha vuelto a posar la atención sobre la renovada ofensiva del Gobierno nacional en el Congreso. Javier Milei busca a toda costa suspender las elecciones Primarias pautadas para el mes de agosto como si se tratara de un insumo básico e indispensable para sostener su plan de reelección. Hará un intento esta vez más punzante para avanzar en el Senado, en el mismo terreno resbaladizo desde donde marca diferencias con la Casa Rosada y genera enojos Patricia Bullrich.

Es un movimiento que, de coronarse, podría tener un impacto dual: darle una bocanada de aire fresco al oficialismo, necesaria en medio de los pesares económico que se reflejan en encuestas negativas para el Gobierno, y generarle un dolor de cabeza al peronismo.

La estrategia oficial de eludir esa cita electoral tiene una mezcla de ambas cuestiones. Milei rechaza exponerse a un escrutinio social anticipado que, de ser negativo, podría terminar sellando su suerte antes de llegar a las generales de octubre. Pero además, el Presidente intenta quitarle al PJ una herramienta indispensable para zanjar su propia interna que animan Axel Kicillof por un lado y el kirchnerismo y Sergio Massa, por el otro.

En el Gobierno nacional creen que tienen los votos para aprobar la suspensión de las PASO. En el peronismo, en cambio, sacan cuentas y aseguran que la reforma no pasa por el Senado. Son lecturas ajustadas a las necesidades de unos y otros pero que marcan, en todo caso, el nivel de incertidumbre en torno del debate de un tema que monopoliza la atención de la política tras el obligado paréntesis que produjeron la vista del Papa León XIV y las multitudinarias manifestaciones que acompañaron su mensaje.

La Casa Rosada necesita del apoyo de varios gobernadores para avanzar en su objetivo. Por eso el anuncio que se produjo en los últimos días en Neuquén es leído con entusiasmo en despachos oficiales. El mandatario Rolando Figueroa decidió convocar a elecciones para el mes de febrero, en sintonía con el gesto de La Libertad Avanza de no presentar un candidato propio que le pudiera complicar las cosas. El beneficio mutuo seguramente reportará el apoyo de legisladores de la provincia patagónica a la suspensión de las PASO.

Cerca de Axel Kicillof tienen otra lectura menos auspiciosa para el oficialismo nacional. “El Gobierno bajó su lista porque sabía que perdía. No podía arrancar el año electoral con una derrota”, interpretan.

De una u otra forma, las negociaciones con los gobernadores de otras provincias se retomaron. Por estas horas se estaría avanzando en un posible entendimiento con los cinco mandatarios radicales, que exige a atravesar algunas pruebas de fuego. Maximiliano Pullaro, en Santa Fe, reclama que La Libertad Avanza no presente lista ante el riesgo de terminar perdiendo su reelección frente al peronismo.

Acaso el punto más álgido de negociación se vaya a dar en Mendoza, donde el gobernador Alfredo Cornejo no puede ir por otro mandato y pretende imponer un sucesor. Los libertarios empujan la candidatura de Luis Petri que, aseguran algunas fuentes, “mide bien”. Bajar al ex ministro de Defensa no parece una tarea sencilla ni exenta de turbulencias. Pero el objetivo supremo de darle aire a la reelección de Milei puede terminar dejando a Petri caminando en el desamparo.

Hay otro aspecto que rodea esa negociación con los radicales. Los gobernadores del partido centenario estarían pidiendo que se incluya en la ley de suspensión de las PASO un artículo para restablecer las listas colectoras. Ese mecanismo les permitiría presentar diputados nacionales propios en sus provincias pero que tributarían a la candidatura de Milei que así colectaría votos por dos canastas: la propia y la de sus aliados.

Es un planteo que podría estar develando otra incógnita: varios dirigentes de peso en el partido centenario vuelven a imaginarse sin candidato presidencial propio en el turno electoral de 2027.

La expectativa del peronismo es que esa reforma no avance. De hacerlo, forzaría a Kicillof, el kirchnerismo, Sergio Massa y otros actores que amagan con anotarse en la carrera, a ensayar el trabajoso camino de la unidad que hoy asoma lejana.

Ese escenario sobrevuela la provincia de Buenos Aires y su propio calendario electoral. Si las PASO se suspenden a nivel nacional, la idea mayoritaria es sostenerlas en territorio bonaerense de manera de darle contención a las disputas abiertas por la Gobernación y en varios municipios.

Con ese turno electoral en pie, ya no habría espacio para separar los comicios generales de los nacionales y se iría hacia elecciones concurrentes. Así, la Provincia elegiría el mismo día presidente, gobernador e intendentes aunque con dos sistemas distintos:#Boleta Única Papel para los cargos nacionales y la tradicional sábana para los bonaerenses.

“Y a eso hay que sumar el posible balotaje. No se pueden hacer cuatro elecciones en el año”, dicen en el Gobierno provincial ya que además de los problemas de calendario, habría que sumar un factor no menor: la fatiga ciudadana que generaría ir a votar tantas veces.

Mientras esas decisiones están atadas al derrotero nacional, otras de estricta vinculación local tampoco avanzan. La que hace más ruido es la que tiene que ver con las reelecciones indefinidas de los intendentes. “Va a salir antes de fin de año”, se entusiasman en la Gobernación. Otros actores del PJ creen que quedará presa de la interna. “¿Por qué se le daría a Kicillof un triunfo político a cambio de nada?”, se preguntan al recordar que fue el Gobernador quien se comprometió ante sus jefes comunales a avanzar con esta reforma.