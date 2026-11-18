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La paliza electoral sufrida por Donald Trump en Estados Unidos activó las alarmas en la Casa Rosada. Esa preocupación no solo está atada a los efectos financieros que podrían derivar del claro debilitamiento del eventual prestamista de última instancia del gobierno de Javier Milei, sino también de las causas que provocaron la derrota de los republicanos. Muchas de ellas son fácilmente trasladables al escenario argentino.

“Milei debería tomar nota de las lecciones que dejaron las elecciones en Estados Unidos por obvias razones: hoy, las economías que producen malestar social son economías que producen malos resultados para los oficialismos”, dijo a El Economista el analista político Lucas Romero, director de Synopsis Consultores. “Cuando uno mira los efectos del aumento del combustible, tan sensible al humor estadounidense, es inevitable conectar eso con lo que sucede en Argentina, y a eso se suma que tanto Trump como Milei, en lugar de reaccionar aceptando las dificultades económicas, las niegan, lo que es una actitud poco inteligente”, agregó.

El costo de la vida cotidiana

La palabra affordability, que aunque no tenga una traducción literal en castellano puede asimilarse a la asequibilidad o a la capacidad de pago para afrontar el costo de vida cotidiano, se convirtió en un eje central de la campaña para renovar las cámaras del Congreso en Estados Unidos. Los cuestionamientos al incremento del precio de la gasolina, sumado al aumento de los alquileres y del costo de vida en general, ganaron terreno en el debate electoral, un eje que incomodó a Trump. De hecho, el presidente estadounidense calificó en reiteradas ocasiones al término affordability como un “engaño” o una “farsa” de los demócratas.

Trump parecía anticiparse la ola que le venía en contra: lejos de los conflictos internacionales y de las batallas culturales planteadas por el presidente estadounidense, la elección parece haberse definido más por la realidad concreta del día a día, por el llamado “metro cuadrado” de las personas. Contra la insuficiencia de los bolsillos, las promesas del trumpismo acerca de que sus políticas económicas, como los recortes de impuestos y el aumento de los aranceles, terminarían dando resultados positivos en el mediano y largo plazo estuvieron lejos de traducirse en votos. Además, ante cuestiones terrenales como las crecientes dificultades para afrontar gastos cotidianos, la retórica de Trump, que incluye reiteradas alusiones agresivas y hasta en muchos casos discriminatorias, dejó de ser simpática para mucha gente que antes lo había apoyado incluso con esos desbordes.

¿Son lecciones que debería mirar el gobierno de Milei? “Tanto Trump como Milei demostraron que son muy buenos para capitalizar o montarse sobre el enojo de la sociedad en determinado momento: por su estilo provocativo, socarrón, desfachatado, sin corrección política, ambos pueden expresar mejor que cualquier otro dirigente político el enojo de la sociedad en contra de los gobernantes”, dijo Romero. “Ahora, Trump demostró en sus dos mandatos que es muy malo administrando el enojo en contra de su gobierno, y a Milei le está pasando algo parecido”, añadió.

El riesgo de la negación

En la misma línea que el presidente estadounidense, Milei se enoja -y mucho- cuando los cuestionamientos a su gestión hacen foco en cuestiones económicas como la crisis de ingresos. Ese rechazo frente a un tema tan sensible llegó a un extremo a fines de octubre, cuando el presidente se burló de quienes afirman que “la gente no llega a fin de mes”. “¿Podemos pensar un poquito lo que significa? Yo les hago una pregunta, si se quedan sin plata verdaderamente al día 20, ¿me pueden decir cómo hacen para vivir 10 días sin comer y sin beber? ¿Nadie se hizo la pregunta?”, sostuvo el presidente llevando hasta el extremo la literalidad durante su discurso en la Expo Argentina Oil & Gas 2026.

“La burla a que la gente no llega a fin de mes es un ejemplo de lo mal que reacciona Milei. Lo que uno no puede hacer nunca es negar la situación, no reconocerla, dado que eso genera todavía más enojo en el electorado”, señaló Romero. “Y esto del enojo es delicado: hoy en día en que los niveles de participación están entrando en juego incluso en procesos como el argentino donde el voto es obligatorio, el primer objetivo de cualquier estrategia electoral debería ser no enojar a la gente dado que eso podría generar una movilización en contra”, añadió.

Otras líneas que acercan a los gobiernos de Trump y Milei están atadas a mandatos electorales incumplidos. Al presidente estadounidense buena parte de la sociedad le dio la misión de terminar con los conflictos internacionales y arreglar la economía, objetivos que, a todas luces, no logró. En el caso de Milei, los análisis políticos coinciden en que buena parte de la sociedad le dio en 2023 el mandato de ordenar el desbarajuste económico heredado y terminar con la casta.

Luego de haber transcurrido casi tres años de gobierno, el cumplimiento de esas promesas está, como mínimo, en duda. Si bien la inflación descendió desde el pico alcanzado a comienzos de 2024, el proceso de caída se estancó en torno al 30% anual, un rango altísimo para cualquier país del mundo, más aún en un contexto de actividad económica en baja e ingresos deprimidos. A eso se sumaron casos de corrupción de altos funcionarios del gobierno, lo que debilitó el discurso anti casta en medio de un durísimo ajuste que incluyó hasta a las partidas de discapacidad, jubilaciones, salud y educación pública.

En ese marco, se suman las voces que le vienen pidiendo más empatía a Milei y a los funcionarios en general con los perdedores del esquema económico. De hecho, algunos de los reclamos empiezan a surgir desde las filas del propio gobierno, con la senadora Patricia Bullrich a la cabeza.

¿Y el apoyo financiero?

Tras la sonora derrota de Trump, la gran pregunta que comenzó a instalarse en materia económica es qué sucederá con el apoyo financiero de la Casa Blanca en 2027, un respaldo clave para el gobierno de Milei en un año con abultados vencimientos de deuda y con la expectativa de mayor demanda de dólares por cobertura preelectoral. En paralelo a esas dudas económicas, también surgen interrogantes políticos amplificados por la magnitud de la derrota sufrida por Trump.

“Una lección interesante para que Milei monitoree de las elecciones en Estados Unidos es el gran protagonismo que tuvieron los jóvenes en el triunfo demócrata dado que ese segmento había tenido un saldo más favorable a Trump en 2024 y en esta reciente elección hubo un viraje muy fuerte. En el caso de Milei, ese giro ya ocurre entre las mujeres, aunque el apoyo se mantiene relativamente alto entre los varones”, dijo Romero. “Por su inexperiencia política, Milei muchas veces se equivoca a la hora de interpretar los resultados electorales y si el diagnóstico es que la gente lo eligió en 2023 por su propuesta de cambio cultural radical, sería un error: la asequibilidad, esto es, llegar a fin de mes y tener razonables niveles de consumo, es, en última instancia, la demanda universal de cualquier electorado”, concluyó.