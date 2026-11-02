Milei y Trump, presionados a rendir cuentas por Bolsonaro

Columnisra de AFP

Los presidentes Donald Trump y Javier Milei se encuentran bajo presión para explicar la participación de Estados Unidos y Argentina en la huida de Brasil del excandidato presidencial brasileño Flávio Bolsonaro.

El hijo del expresidente de ultraderecha Jair Bolsonaro (2019-2022) salió de Brasil clandestinamente tras perder el balotaje ante el presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva. Tras tener sus pasaportes brasileños cancelados, ingresó por tierra a Argentina y abordó un jet privado rumbo a Florida, adonde llegó el miércoles.

Su recorrido, lleno de incógnitas, agrava las crisis diplomáticas de Brasilia con Washington y Buenos Aires, en curso desde hace meses.

La cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios de Argentina en Brasilia a “dar explicaciones” sobre la posible participación del gobierno del ultraliberal Milei en la huida. Fue un “procedimiento habitual”, indicó la fuente diplomática, que no reveló el contenido de la conversación.

Esa versión fue negada por el canciller argentino, Pablo Quirno: “Falso. No hubo ningún pedido de explicaciones”, escribió en X.

En Washington, congresistas del Partido Demócrata también pidieron al secretario de Estado, Marco Rubio, explicar si hubo coordinación con Buenos Aires para facilitar la fuga del senador.

PARTIDA INESPERADA

Tras perder el balotaje, Flávio Bolsonaro no reconoció la derrota y denunció un “fraude electoral”, pese a que los resultados fueron reconocidos por la Corte electoral y sus propias filas.

Tenía sus pasaportes brasileños, incluido uno diplomático, cancelados por una investigación sobre lavado de dólares. Según la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina, embarcó el martes por la noche en un avión privado en Puerto Iguazú (noreste), 40 minutos después de haber ingresado a Argentina por vía terrestre desde la cercana frontera brasileña.

Según un documento del vuelo visto por la AFP, Bolsonaro embarcó con un pasaporte italiano que tiene a su nombre.

Un alto funcionario del gobierno argentino negó que hubiera habido alguna irregularidad en su paso por el país. No existían “impedimentos de Interpol”, declaró Diego Santilli, jefe del gabinete de ministros.

Al llegar a Florida el miércoles, luego de una escala en Ecuador, Flávio se declaró “el líder” -antes como presiedente electo, me lo cambió- de Brasil en una carta y afirmó que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

A diferencia de la mayoría de los países, Argentina y Estados Unidos no han reconocido la victoria de Lula en las elecciones del domingo.

Las tensiones entre el gobierno del ultraliberal Milei y el del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva escalaron en agosto, cuando Brasil rebajó su representación diplomática en Argentina tras insultos del mandatario argentino a Lula.

AISLADO

Lula ganó sorpresivamente su cuarto mandato no consecutivo en la segunda vuelta electoral.

Trump calificó los comicios como una “desgracia”, pero evitó apoyar las pretensiones del senador de que era el verdadero “líder” de Brasil.

La derecha brasileña tampoco ha respaldado las aspiraciones de Flávio Bolsonaro tras su partida.

El presidente del Partido Liberal de Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, dijo el jueves que “nadie aprobó la carta” en la que el excandidato autoproclamó su liderazgo y que el partido debía “seguir adelante”.

Por su parte, la senadora electa Michelle Bolsonaro, esposa del expresidente Jair Bolsonaro, dijo que su marido pidió a la derecha un “momento de unión y no de buscar culpables”.

El exmandatario brasileño, aliado de Trump en el primer mandato presidencial, cumple arresto domiciliario condenado por un intento de golpe de Estado en 2022 tras perder la elección presidencial ante Lula.