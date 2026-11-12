Multan a Facebook por favoritismo con Bolsonaro

El máximo tribunal electoral de Brasil multó con 1,3 millones de dólares a Facebook, propiedad de Meta, por no cumplir plenamente con órdenes judiciales durante la campaña de la segunda vuelta presidencial del mes pasado, cuando el equipo del presidente Luíz Inácio Lula da Silva acusó a la empresa de sesgo político.

Los jueces dictaminaron que Facebook no había atendido de manera adecuada las exigencias del tribunal relacionadas con las denuncias de que su plataforma trató de forma diferente el contenido de Lula y del retador Flávio Bolsonaro, pero señalaron que hasta el momento no había pruebas de que la empresa intentara influir en el resultado de las elecciones.

“Una conclusión así requeriría pruebas contundentes de intención, que se presenten en un proceso completo a través de los canales legales correspondientes”, señaló el juez Marco Aurélio Bellizze en su decisión, aceptada por unanimidad por sus colegas.

Antes de la votación de segunda vuelta, el equipo de campaña de Lula presentó una demanda en la que afirmaba que la empresa propietaria de Instagram, Facebook y WhatsApp utilizaba algoritmos sesgados y restricciones de IA para favorecer a Bolsonaro.

La acusación cobró fuerza entre los simpatizantes de Lula y provocó una protesta frente a las oficinas de Meta en San Pablo.