Musk dona millones para la campaña de la derecha

Elon Musk, el hombre más rico del mundo, ha donado 276 millones de dólares a organizaciones que impulsan la campaña de candidatos de derecha de cara a las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos.

El propietario de Tesla y SpaceX, entre otras compañías, además de exmiembro del gobierno republicano de Donald Trump, aportó esta cantidad desde julio, por lo que se sitúa como el mayor donante individual de la campaña de las legislativas del 3 de noviembre, según New York Times.

En total, el extravagante empresario ha gastado 366 millones de dólares en este ciclo electoral.

El principal destinatario del dinero de Musk, con 158 millones de dólares, fue el Fondo de Liderazgo del Partido Republicano, que en estos comicios busca mantener su exigua mayoría en el Congreso.

Esta no es la primera vez que el multimillonario aporta ingentes cantidades de dinero para la campaña de los republicanos. Para las presidenciales de 2024, aportó 290 millones de dólares para la carrera de Trump, quien se impuso con holgura a la candidata demócrata, Kamala Harris.

Poco después de su vuelta a la Casa Blanca, en enero de 2025, Trump metió a Musk en su gobierno pero duró poco: se fue tras varias disputas con el presidente.