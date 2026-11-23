El hallazgo por parte de científicos de la Universidad de La Plata de un nuevo sublinaje del coronavirus con mayor capacidad de transmisión —según un informe que se hizo público en las últimas jornadas—, confirma por ahora su origen en el país, mientras se investiga desde cuándo está circulando. Según se señaló, fue detectado en muestras que corresponden a bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años que se encontraban internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Asimismo, se indicó que la variante circula también en Estados Unidos, Canadá y Brasil.

La OMS clasificó ahora bajo vigilancia a este sublinaje, con un riesgo global bajo por el momento, mientras los investigadores analizan su capacidad de propagación y la respuesta de las vacunas disponibles.

La secuenciación se realizó en el Área Genómica y Molecular del Laboratorio de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Exactas. Por ahora, esos resultados confirman su presencia en el país y el seguimiento epidemiológico deberá establecer cuánto está circulando.

A rasgos generales, conviene recordar que, una vez pasada la etapa crítica de la pandemia —que se concentró principalmente en 2020 y 2021—, los dictámenes y sugerencias de los especialistas y de los organismos médicos no dudaron en señalar que “el Covid no ha terminado”.

Hace cuatro años se advirtió, asimismo, que esa enfermedad “no tiene fronteras” y que la variante Ómicron —vuelta a mencionar en este último informe— vino demostrando desde entonces que “cualquier sensación de seguridad puede cambiar en un momento”.

Una de las advertencias de las entidades de salud reflejadas en este diario en 2022 marcaba tres posibles evoluciones de la pandemia: el primer escenario significaría una continuación de la situación que se presentaba en ese año, en la que el coronavirus se siguiera transmitiendo pero sin provocar excesivos casos graves; una segunda opción permitiría controlar el virus de manera similar a como se gestiona anualmente la temporada de gripe; y una tercera alternativa, la más pesimista, contemplaba la emergencia de nuevas variantes del coronavirus, “creando una situación comparable a la de 2020, cuando la gente aún era muy vulnerable y era probable que se desarrollaran formas graves de la enfermedad”.

No se trata de fomentar actitudes alarmistas o alejadas de la realidad, según coincidieron desde la pandemia los expertos. Tampoco el camino pasa por suponer que la pandemia desapareció y que las prevenciones pueden abandonarse por completo. Estas últimas referencias abonan la conclusión de que el coronavirus sigue presente y de que la población no debe bajar la guardia frente a esta enfermedad.