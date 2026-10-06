Octubre, el mes rosa para la prevención del cáncer de mama

A lo largo de todo este mes se desarrollarán en nuestra ciudad distintas actividades de concientización y prevención del cáncer de mama, una enfermedad cuyos últimos informes médicos ratificaron que la Argentina sigue figurando entre los países que registran más casos, junto a los de cuello de útero en América Latina. Ello a pesar de que en los últimos años se intensificaron las campañas de alerta.

Tal como se informó ayer en este diario, una de las principales iniciativas estará disponible durante todo el mes en el Hospital Rossi, donde se podrán realizar mamografías sin turno previo.

También se incorporarán a la campaña distintas instituciones locales, como Gimnasia y Esgrima, en una de cuyas dependencias se realizarán mamografías gratuitas, y se llevarán a cabo distintas jornadas en la Clínica Breast, el Hospital Italiano de La Plata y la Asociación Civil de Mujeres Empresarias y Profesionales de La Plata (ACMEP).

La agenda de actividades se extenderá hacia el cierre de octubre con el VIII Encuentro Nacional Rosa, organizado por la Asociación Civil Dragones Rosas La Plata. Participarán equipos de todo el país para sumarse a las jornadas del 30, 31 de octubre y 1° de noviembre.

El mes de octubre es conocido como el «mes rosa» porque el símbolo elegido es un lazo de ese color y está dedicado a crear conciencia y llamar al control para prevenir sin estigmatizar el cáncer de mama, que posee su propio día el 19 de octubre.

Como se sabe, el cáncer de mama es la patología oncológica más frecuente y la principal causa de muerte por esa enfermedad en mujeres.

Los especialistas vienen insistiendo en que los controles periódicos son la principal herramienta de prevención. Y en este sentido, los últimos datos oficiales difundidos indicaron que se producen 52 nuevos casos de cáncer de mama por día en el país.

Lo cierto es que, según datos recientemente revelados por encuestas oficiales, el porcentaje de mujeres que cumplió con la prescripción de realizarse mamografías es notablemente bajo. Se trata de una situación que también atañe al estudio de Papanicolaou, ya que sólo el 38,8 % de la población femenina cumplió con esa práctica, lo que deja a la vista un panorama que demanda de las autoridades sanitarias y de la propia sociedad una necesaria toma de conciencia acerca de la necesidad de reforzar las campañas preventivas.

Está claro que el crecimiento experimentado en los últimos años en cuanto a la promoción de los exámenes preventivos no debe detenerse, sino, por el contrario, intensificarse.