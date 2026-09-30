Opinan los lectores

UNA INTELIGENCIA SIN CONTROL

Leonel Rozitchner, expresa: “Nos quieren vender fósforos que se prenden solos.... El proyecto de sociedades 100% con IA le entrega un peligro autónomo a cualquiera, sin exigirle que sepa usarlo. Y cuando la casa se queme, nos dicen: tranquilos, tenemos un matafuegos colgado (un representante). Pero un matafuegos no devuelve la casa, no paga a las víctimas y no borra la negligencia. Es legislar para los vivos que quieren facturar con IA sin poner el patrimonio. Sin licencia, sin control y sin seguro obligatorio previo, esto no es innovación, es impunidad con aval del Estado.”

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