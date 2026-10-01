Opinan los lectores

EL TRÁNSITO EN ALTOS DE SAN LORENZO

Gerardo Andrés Zoroza, refiere: “El caos de tránsito en calle 22 desde 72 a 80 del barrio Altos de San Lorenzo permanece inalterable desde hace meses. En realidad ha empeorado. Se multiplican los actores vehiculares, de día y de noche. Pocas luces reglamentarias; poco uso del freno; estacionamiento irregular; alta velocidad; maniobras riesgosas; accidentes. En fin... lo de siempre. Para los interesados, cuando vengan a caminar por el barrio para pedir votos les recomiendo que tomen sus recaudos, o los van a tener que levantar del asfalto con pala, como suele ocurrirnos a los transeúntes habituales”.