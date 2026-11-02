Opinan los lectores

HUIDA DE BOLSONARO

Andrés Salinero expresa: “Se afirma que Flavio Bolsonaro huyó de Brasil a EE. UU. Si así fue, ¿por qué lo hizo? ¿Qué tiene que esconder o que temer? ¿Tal vez le pesen las culpas de su padre, condenado a 40 años de prisión por qué jamás reconoció la legítima victoria de Lula, y hasta amenazó con anular las elecciones por fraude?. Trump incluso habló de `un robo´ en la elección.

“Por su parte, Milei nunca cumplió con las mínimas reglas protocolares, que imponen al menos saludar a los nuevos presidentes electos de la región. Un desaire propio de un niño mal querido, o no deseado. A pesar de su presidente, Argentina debe seguir conservando relaciones al menos respetuosas con Brasil, principal socio del Mercosur, más allá de la casi infranqueable barrera de su idioma, de la que el brasileño no pretende salir.”