Opinan los lectores

FIESTA DEL 25 DE MAYO

Marcos A. Machado expresa: “En esta histórica fecha, desde hace 216 años, conmemoramos la Revolución de Mayo y el “Día de la Patria”. Resurge la imagen de la Virgen de Luján (con su manto celeste y blanco), como Patrona, Protectora y unión de la Patria. El mes de mayo está dedicado a la Virgen María. El pueblo argentino, siempre, fue fiel peregrino y devoto de la Virgen de Luján - lamentablemente, muchas veces, utilizada con fines políticos -. Se afirma que los colores de nuestra bandera (celeste y blanco) fueron inspirados en el manto de la Virgen María y/o en el cielo. En toda celebración del país, espontáneamente, asisten sus devotos seguidores, creyentes o no. Hoy, en el país nos saturan con ‘internas’ y/o ‘desuniones’, en todos los frentes. Por favor, no confundamos ni mezclemos este festejo, con el Mundial de Fútbol y los colores de la Selección. Claramente, la Virgen declaró que su oración favorita es el Rosario. En esta gran Fiesta Patriótica, convoco a que nos unamos en oración del Santo Rosario a las 15 hs. (hora de la Pasión). A través del ‘rezo comunitario’ tenemos la oportunidad de salvar al país con la ayuda de las ‘Verdaderas Fuerzas del Cielo’. Pidamos a Nuestra Virgen de Luján - símbolo de la Patria -, la unión y salvación de Argentina, con fe y esperanza!”.