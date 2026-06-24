Opinan los lectores

CÓMO ENVIAR SU CARTA AL CORREO DE LECTORES

Las cartas se pueden enviar por correo postal a Diagonal 80 nº 815 (Redacción de EL DIA); por e mail a lectores@eldia.com; a través de www.eldia.com o entregarlas personalmente en la sede de Diagonal 80. En todos los casos deben contener nombre y apellido, DNI, dirección y número de teléfono. La extensión de cada carta no puede exceder los 12 renglones, reservándose el diario el derecho de recortar aquellas que sean más extensas.

EL DIARIO NO SE HACE RESPONSABLE POR LOS ORIGINALES QUE SEAN ENTREGADOS PARA SER CONSIDERADOS POR LA REDACCION .