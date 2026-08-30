Opinan los lectores

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Por Redacción

EL AUGE DE LOS HÍBRIDOS

A. German Foglia  expresa: “Es sabido que nos invaden los chinos. Y todavía las rutas, las ciudades y la infraestructura eléctrica domiciliaria no está preparada para ese cambio. Más aún, la inundación de más y más vehículos al mercado hacen que también interfieran en el estado del tránsito más los estacionamientos. Y los códigos de edificación. Pero, ¿que tal si, en vez de una apertura completa y benéfica al ingreso de esos vehículos, se implantara la adquisición, transformación y adaptación de vehículos ya existentes a un cambio de motor? ¿Acaso la ingeniería automotriz y la capacidad de mano de obra y especialistas en el tema no están a nivel de implementar un cambio de enfoque? También la política y los intereses internacionales (o la macroeconomía) no les convenga. Pero ya es hora de replantear las cosas. Y todo sería beneficioso si ese cambio es local”.

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