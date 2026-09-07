Opinan los lectores

MALVINAS

Raquel Saffores, refiere: "Regresaban los soldados de Malvinas, en camiones con sus capotas cerradas, silentes, a oscuras. Nadie los recibió con gloria por sus vidas, sufrimiento y defensa de nuestra bandera. El tema Malvinas quedó silenciado por aquel gobierno de facto. Reclamos de Veteranos postergados mucho tiempo, pese a los discursos grandilocuentes de otros gobernantes. Argentina siguió siendo violada en sus acuerdos con extranjeros , los chinos, españoles ingleses y otros, continuaron su rapiña marítima y territorial. Robo, voracidad, burla por potencias extranjeras. Bases militares chinas en territorios estratégicos argentinos, regalados por el Kirchnerismo, durante medio siglo, para que operen ( ? ) aquí. Son militares, ocupas, como los ingleses y apuntan derechito hacia Malvinas. No es opinión, es fáctico, es historia, ocurrió, ocurre. ¿Podrá el gobierno tomar medidas monolíticas para proteger finalmente nuestra soberanía y recursos para honrar genuinamente a quienes dieron su vida por las Islas Malvinas, territorio de la República Argentina?".