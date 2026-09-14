Opinan los lectores

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Por Redacción

ACEITE PARA RECICLAR

Alejo Juncos, refiere: “Para los que cuidamos el ecosistema transportar el aceite usado para su reciclado se ha transformado  en una especie de  turismo aventura. Hay que hacer un periplo intrincado  por el Bosque, buscando la Casa Ecológica, que sería algo así como buscar la casa de Blancanieves. La Comuna debería habilitar un lugar más accesible, como era antes, al paso si se quiere,  que solo demande bajar del vehículo y entregar el producto.  Con eso se evitaría que por la incomodidad  del sistema, se deseche por los sanitarios de las viviendas un temible contaminante para nuestro sufrido río. Es archisabido,  que el pobre, ya  no tolera más la descarga de efluentes... “

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