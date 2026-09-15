Opinan los lectores

KELPERS

Raquel Saffores, señala: “En territorio argentino de Islas MaIvinas habitan 3.600 kelpers, y apostados en las bases militares inglesas unos 26.000 soldados. ¿Cuánto le cuesta a Inglaterra mantenerlos, abastecer las naves de energía nuclear, armas y buques de guerra? Contando con los envíos y ayuda de Chile u otros países, igualmente costosos, el gasto es enorme.

“En un país con problemas económicos internacionales, internos y gastos de guerra en Europa por Ucrania, el Reino ´Desunido´ de Gran Bretaña está cada vez más aislado políticamente, éticamente, económicamente, del resto de Europa y el mundo, con presiones por el Comité de Descolonización y Naciones Unidas. necesitamos un reclamo unido.

Presionar y reclamar más por Argentina y otros países amigos, es esencial para poner en evidencia la rapiña, el abuso y la inmoralidad probada históricamente de Inglaterra. Ello corresponde a argentinos que realmente sean respetuosos de nuestra soberanía, y de la soberanía de países que reclaman el robo y usurpación esclavista de DUK. España lo reclama hace mucho en Gibraltar, colonias inglesas en el mundo también. Sostenidos, insistentes, nuestros reclamos unidos a los de países sometidos, rendirán frutos.”