Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Opinión

Opinan los lectores

Por Redacción

KELPERS

Raquel Saffores, señala: “En territorio argentino de Islas MaIvinas habitan 3.600 kelpers, y apostados en las bases militares inglesas unos 26.000 soldados. ¿Cuánto le cuesta a Inglaterra mantenerlos, abastecer las naves de energía nuclear, armas y buques de guerra? Contando con los envíos y ayuda de Chile u otros países,  igualmente costosos, el gasto es enorme.

“En un país con problemas económicos internacionales, internos  y gastos de guerra en Europa por Ucrania,  el Reino ´Desunido´ de Gran Bretaña está cada vez más aislado políticamente, éticamente, económicamente, del resto de Europa y el mundo, con presiones por el Comité de Descolonización y Naciones Unidas. necesitamos un reclamo unido.

Presionar y reclamar más por Argentina y otros países amigos, es esencial para poner en evidencia la rapiña,  el abuso y la inmoralidad probada históricamente de Inglaterra. Ello corresponde a argentinos que realmente sean respetuosos de nuestra soberanía, y de la soberanía de países que reclaman el robo y usurpación esclavista de DUK. España lo reclama hace  mucho  en Gibraltar, colonias inglesas en el mundo también. Sostenidos, insistentes,  nuestros reclamos unidos a los de países sometidos, rendirán frutos.”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?