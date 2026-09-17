Opinan los lectores

REFORMA ELECTORAL Y DEBATES
Patricio Oschlies, manifiesta: “Si se llegara a aprobar el proyecto de Reforma Electoral Integral sin modificaciones -que entre otros puntos incluye la eliminación de las elecciones primarias- en el Congreso Nacional, los debates presidenciales dejarían de ser legalmente obligatorios. Sería muy lamentable perder ese derecho ciudadano que ayuda al pueblo a votar con más información en el contexto de debates públicos entre los candidatos a presidente. Con más debates e información sobre las propuestas electorales de los candidatos, se vota mejor y así la democracia se fortalece. Esperemos que los legisladores lo tengan en cuenta. y no nos dejen sin esa herramienta a los electores”
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