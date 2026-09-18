Opinan los lectores

SÁBADO SIN LUZ

Mauricio Andreucci, señala: “El sábado, entre las 21 y 23 horas, el servicio eléctrico de la calle 37 se cortó tres veces por períodos de media hora o más. Entiendo que fueron operaciones de red, pero justo un sábado a la noche. Esto, de ser necesario, se debe realizar a la madrugada del domingo cuando el consumo es mínimo.

“Un sábado a la noche, cenas , reuniones familiares, etc., con personas mayores que se pueden caer y fracturarse al encontrarse repentinamente sin luz, bajando una escalera o caminando en el ambiente de su casa. ¿Quién se hace responsable por eso?

“El servicio de Edelap es muy malo. Todos los días hay problemas en distintos sectores de la Ciudad y sus alrededores. Está muy lejos de los estandares internacionales e incluso lejos del servicio que brindan las empresas de Buenos Aires y el Conurbano. El gobierno de la Provincia es quien tiene la responsabilidad de controlar a la empresa; debería iniciar la rescisión del contrato por incumplimiento abierto del mismo y comenzar el proceso para contratar otra empresa con buenos antecedentes y respaldo económico, que Edelap no tiene y nada indica que vaya a cambiar.”