Opinan los lectores

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Por Redacción

RECLAMO AL IOMA

Antonia Susana Juliá, manifiesta: “A mi hijo Laureano Bazzurro afiliado a IOMA  lo dejaron desde el 20/7/2026 sin el servicio de transporte para discapacitados que lo llevaba a un Centro de Día junto a 27 compañeros. Quedaron desamparados. Vivo en este país y comprendo que la situación es difícil, pero si se trata de recortar gastos, ¡no empecemos por los más débiles!. Por ejemplo, podría evitarse arreglar el avión de la Gobernación, o reducir tantísimos vehículos usados por personal del Estado provincial. A estos seres indefensos que desde que nacieron cargan una cruz muy pesada, por humanidad, debemos facilitarles las cosas. Den el ejemplo!”

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