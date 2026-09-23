Opinan los lectores

TRANSPORTE PÚBLICO

Miguel Angel Becerra, opina: “Luego de haber leído entrevista al Sr. Recavarren, las cuales acompaño, aprovecho para poner en presente el total estado de abandono e indefensión al cual las diferentes direcciones de tránsito someten a los pasajeros/usuarios. En todo nuestro Conurbano y ciudades costeras los micros son un montón de chatarra, con carrocerías y motores que andan porque andan. Los micros no se higienizan, los neumáticos no se cambian, los inspectores molestan al pasajero con un doble control del boleto. Todo es un caos allí dentro. Los pasajeros debemos rezar para que el colectivero mantenga esa cosa descontrolada en su carril. Además de todo lo anterior tenemos que soportar los insultos y permanentes agravios del Jefe de gobierno porteño, el cual luego de ser un intendente en Vicente López, de repente odia a los bonaerenses que les limpiamos las cocinas e inodoros.”