Opinan los lectores

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Raquel Saffores, refiere: “Lo imaginaron escritores de ciencia ficción, lo leímos desde jóvenes, nos encantan sus obras y films. Pero dejó de serlo. Está pasando, pasará, se cumplirán sus predicciones y las de otros, desde mucho tiempo atrás. La IA se retroalimenta, crea, procede. No hay moral, ética o filosofía en su mecanismo, funcionando demasiado rápido, muy efectiva. La ciencia determina que el Homo sapiens ha ingresado en la sexta extinción masiva (Holoceno) del planeta. Lo hizo solo, por un proceso evolutivo natural, depredando, destruyendo y también creando, sin la IA, hasta que ésta se impuso, como estaba previsto, como debía ser por su propia naturaleza tecnológica. Continuará su camino cada vez más complejo e independiente, autodeterminado, de muy difícil control y que dependerá de decisiones y acuerdos de grandes potencias mundiales, algo que no sucederá. La esencia del primate humano, su idiosincrasia, gregaria, territorial, jerárquica, como su estupidez, predominará. Se ha abierto la Caja de Pandora.”