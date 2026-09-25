Opinan los lectores

EDUCACIÓN Y CELULARES

Andrés Salinero, opina: “Lejos estoy de comulgar con el camporismo, pero coincido totalmente con el reclamo del senador camporista Emanuel González Santalla en cuanto a limitar estrictamente o lisa y llanamente prohibir el uso de celulares en escuelas primarias y secundarias, tanto en clase como en los recreos. La iniciativa está aprobada en ambas cámaras de la Legislatura, sin embargo a Kicillof este tema parece resbalarle. Sheinbaum (presidenta de México) y Lula en Brasil ya lo hicieron, y casi todos los países europeos lo están implementando. El patético resultado de Argentina (¡el país de Sarmiento!) en las pruebas PISA no sólo tiene que ver con la decadencia de la sociedad, sino más concretamente con la resolución de temas educativos que niños y adolescentes delegan en la IA.”