Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Opinión

Opinan los lectores

Por Redacción

TASAS EN LA FACTURA DEL GAS

Cecilia Gentile, manifiesta: “Leyendo detenidamente mi boleta del gas, averiguando las abreviaturas de los cargos facturados, además del consumo, encuentro un Impuesto al Cheque, asociado al consumo, al igual que una Tasa de Seguridad e Higiene del municipio, al cual le pago dicha tasa en la factura que me envía.
“También figura el item Tasas varias de La Plata que corresponden a los servicios municipales, según investigue. Por ultimo, quiero decir que los fondos de subsidios destinados a Zonas Frías, no asociado a mi consumo, me parece correcto y solidario. Pero me pregunto, ¿porqué la Municipalidad me cobra alicuotas -que ya le pago por otro lado- en facturas que no le son propias.”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?