Opinan los lectores

TASAS EN LA FACTURA DEL GAS

Cecilia Gentile, manifiesta: “Leyendo detenidamente mi boleta del gas, averiguando las abreviaturas de los cargos facturados, además del consumo, encuentro un Impuesto al Cheque, asociado al consumo, al igual que una Tasa de Seguridad e Higiene del municipio, al cual le pago dicha tasa en la factura que me envía.

“También figura el item Tasas varias de La Plata que corresponden a los servicios municipales, según investigue. Por ultimo, quiero decir que los fondos de subsidios destinados a Zonas Frías, no asociado a mi consumo, me parece correcto y solidario. Pero me pregunto, ¿porqué la Municipalidad me cobra alicuotas -que ya le pago por otro lado- en facturas que no le son propias.”