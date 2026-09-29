Opinan los lectores

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Por Redacción

ASIMETRÍA

Daniel Jesús Giordano, afirma: “Si bien sectores de la economía tienen un importante crecimiento, ergo el sector energético y la minería, lo que provoca un auge en las estadísticas de la macroeconomía, no se ve reflejado en la realidad. Las pequeñas y medias empresas están bajo una fuerte recesión, como así el consumo se ve seriamente afectado, observándose además un declive de la producción industrial. Lamentablemente, los índices de pobreza e indigencia han subido lo que crea una difícil situación socioeconomica. Se han perdido puestos de trabajo y el índice de morosidad trepa a niveles muy preocupantes. Urge crear las condiciones para atraer inversiones que impulsen la creación de puestos laborales y que se tomen medidas para disminuir la pobreza y la indigencia y solucionar a la brevedad el problema, de mucha gente, de la mora.”

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