Opinan los lectores

EDUCACIÓN

Raquel Saffores, señala: “Siglo XX, años noventas, Provincia de Buenos Aires, Ministerio de Educación. Algún ignoto funcionario de ese rubro, de inteligencia superior, decide que los profesores de nivel terciario deben cumplir pruebas de conocimiento actualizado, respondiendo preguntas de unos Manuales o Módulos elaborados sobre conocimientos generales, en reuniones de Profesores de Institutos educativos. Los susodichos módulos, impresos con el dinero de los bonaerenses, configuraban una mescolanza de temas, revoltijos de materias, un matete mal redactado, cuasi ininteligible. Allí había preguntas sobre historia, política, ciencias, literatura y algunas más. Desde ya, las autoridades que heredaron ese Ministerio, resolvieron que ello no servía para nada y los Módulos fueron a parar a un depósito ignoto, basural o algo así. Dado el nivel educativo actual, siglo XXI, 2026, parece que la cosa sigue igual, o peor, sin comprensión de texto, lectura, escritura y oratoria”.