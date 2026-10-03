Opinan los lectores

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Por Redacción

LA PATRIA NO TE NECESITA

Andrés Salinero expresa: “El bochornoso y humillante fallo de la Corte Suprema de la Nación ahora avala legalmente la entrega indiscriminada de todo el territorio argentino a intereses y capitales extranjeros, públicos o privados, y vengan de donde vengan. Es decir, al mejor postor. La Corte argumenta que nuestros ex Combatientes de Malvinas no tienen la legitimación necesaria para cuestionar la norma: evidentemente, haber dado la vida por la Patria no es suficiente. Tampoco analizó la Corte si la medida cumple o no con la Constitución Nacional. El límite del 15% de la ley del 2011 queda así sin efecto, y ahora da lo mismo que se vendan por monedas áreas de frontera estratégicas, recursos naturales irreemplazables o enormes regiones de agua dulce únicas en el mundo. Nuestros ex Combatientes, que dejaron su vida en Malvinas o se suicidaron al regresar al continente, no tienen ni voz ni voto para detener esta cruel burla del destino, por los libertarios disfrazada como “atracción de inversiones”. Pero nuestros héroes sí tuvieron lo que los hombres tenemos para dar su vida por la Patria. Una Patria que hoy los vuelve a ignorar y discriminar. Vergüenza dan, patéticos “libertarios””.

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