Opinan los lectores

RELEGADOS EN INSTRUCCIÓN Y EDUCACIÓN

Daniel Jesús Giordano, señala: “Fueron de lamentar los resultados de las llamadas Pruebas PISA lo que revela un deterioro manifiesto en la instrucción y educación. La primera se refiere a la adquisición y transmisión de informaciones, conocimientos y habilidades y el plano educativo hace a la formación integral. Es una cuestión de Estado elevar ambos niveles ya que se está ante un mundo en que la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad sorprendente loque obliga a estar a la altura del panorama internacional. Lo contrario implica quedar rezagado en el contexto mundial. El esfuerzo es grande, el potencial es maravilloso. Corrijamos las falencias.”

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