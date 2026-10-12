Opinan los lectores

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Por Redacción

PLAZA ESPAÑA

Jose F. Villa-Abrille, refiere: “Con gran alegria, como viejo platense, me he enterado por EL DIA que las autoridades de la comuna local han tomado la decisión de preservar el monumento a la Confraternidad Hispano-Argentina en la plaza España, posicion sostenida, entre otras, por  la Peña de Bellas Artes y la Sociedad de Profesionales de la Arquitectura y el Urbanismo de La Plata.
“Dicho monumento fue construido de acuerdo al resultado de un concurso público de anteproyectos efectuado en 1957 y el elegido es fruto del trabajo de los artistas Carlos W.  Butin y Heberto W. Andrade. Con este ultimo me unió un cálido vínculo y rememoro sus inolvidables maquetas de edificios públicos, etc, de la Ciudad que fueran exhibidos durante un tiempo en el Pasaje Dardo Rocha, y en otros sitios.

“La obra hubo de ser reemplazada por una réplica de la escultura de `Don Quijote y Sancho Panza´ de la plaza España de Madrid. Sugiero que la misma fuera instalada o bien en otro sector de la plaza de 7 y 66 o en otro lugar a determinar, como símbolo indiscutido de la cultura hispana.”

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