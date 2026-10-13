Opinan los lectores

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Por Redacción

TRÁNSITO

Cecilia Gentile, afirma: “El caos vehicular que sufre nuestra ciudad tiene un circulo vicioso , demarcaciones ausentes o desgastadas, señalización vandalizada que no se repara, medidas de prevención inexistentes. No se entiende que hay calles muy angostas como la calle 39 desde 13 a 7; el estacionamiento sobre ambas manos es diario y permanente, no se ven multas ni prevenciones. Es frecuente si que aparezcan las clásicas obleas azules pegadas en la vereda de las esquinas donde la señalización paradas de ómnibus no está ni en el piso ni hay columna de indicación, o es una chapa atada al poste de luz que corresponde a una gestión anterior, medio ilegible que genera dudas si esta vigente. Y el cordón no tiene su demarcación amarilla. Es cierto que muchos conductores son prepotentes y no respetan el derecho de paso ni en encrucijadas ni al ingreso de plazas, la cual padezco en plaza Alsina donde los que arriban desde la autopista por diagonal 74 provocan inmovilización de transito. Muchos peatones cruzan por cualquier lado, mirando su celular, al igual que muchos ciclistas que serpentean entre autos detenidos por el semáforo, colocándose en puntos ciegos para los conductores. Sobre calle 50 entre 19 y 20 hay fila de trapitos que operan como jefes de estacionamiento en la plaza, justo donde funciona el COM. Muchas cámaras de alta definición pero no se conoce que sirva para prevenir sino para estudiar lo que pasó cuando hay un conflicto o accidente. Hace mucha falta educación vial, para todos empezando para los funcionarios responsables de prevenir, los conductores y los peatones.”

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