Opinan los lectores

PRIVILEGIOS

Patricio Oschlies, manifiesta: “Cada comienzo de mes trae una tormenta. Un diluvio de aumentos caen encima de las cabezas de millones de argentinos, como combustibles y tarifas de transportes públicos por citar un par de ejemplos. Mientras tanto, para unos pocos, desde hace algunos años, siempre hay sol: como para el Sr. Adorni y su familia, que aún se mueven en auto oficial que le paga el pueblo: para ellos, nada de pagar la nafta, el seguro del coche, etc. Qué la familia Adorni siga disfrutando del sol. En algún momento les volverá a caer la lluvia sobre sus cabezas como al resto de los mortales.”

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