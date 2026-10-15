Opinan los lectores

EMERGENCIA VIAL

Andrés Salinero, señala: “Nación proyecta transferir a operadores privados la administración y conservación de más de 9.000 kms. de rutas, exclusivamente bajo el sistema de peajes. Es evidente en Argentina que estos concesionarios sólo persiguen un fin de lucro, importándoles poco y nada el estado de la ruta y mucho menos si éstas deberían convertirse en autovías (ni hablar de autopistas). El 75 % de las rutas argentinas presentan serios y peligrosos deterioros, y extensas rutas como la 3, la 5 y la 7, consideradas de alto tránsito, hoy tienen obras detenidas pese a su cada vez mayor utilización. En esos 9.000 kms. a concesionar, el Estado no piensa invertir un sólo centavo, sin embargo autoriza la construcción de mayor cantidad y más costosos peajes. El nuevo operador privado de la ruta 5, en la que murió mi padre en un accidente frontal en 1987, el concesionario no prevé convertirla en autovía, a pesar del enorme aumento del tránsito pesado llevando arena a Vaca Muerta. Las rutas abandonadas a su suerte por Milei -ni hablar de la `mítica´ y desastrosa ruta 40, al menos en su tramo por Mendoza- es la contracara de los 80.000 kms. de autopistas sin peajes construidas por el Estado norteamericano hace unos años. Recuerdo haber viajado de New York a Washington por una de esas autopistas, de 11 carriles por mano a lo largo de sus 500 kms. Claro que, además, la educación vial en EE UU (como en Chile) es otra: tanto enormes camiones MAC -muchos de ellos conducidos por mujeres- como micros de larga distancia y autos particulares circulábamos todos a la misma velocidad: 100 kms. por hora.”