Educación

Clasificados

Fúnebres

Mercados Online
TEMAS DE HOY:
Último momento
PUBLICIDAD
Opinión

Opinan los lectores

Archivo

Por Redacción

EMERGENCIA VIAL

Andrés Salinero, señala: “Nación proyecta transferir a operadores privados la administración y conservación de más de 9.000 kms. de rutas, exclusivamente bajo el sistema de peajes. Es evidente en Argentina que estos concesionarios sólo persiguen un fin de lucro, importándoles poco y nada el estado de la ruta y mucho menos si éstas deberían convertirse en autovías (ni hablar de autopistas). El 75 % de las rutas argentinas presentan serios y peligrosos deterioros, y extensas rutas como la 3, la 5 y la 7, consideradas de alto tránsito, hoy tienen obras detenidas pese a su cada vez mayor utilización. En esos 9.000 kms. a concesionar, el Estado no piensa invertir un sólo centavo, sin embargo autoriza la construcción de mayor cantidad y más costosos peajes. El nuevo operador privado de la ruta 5, en la que murió mi padre en un accidente frontal en 1987, el concesionario no prevé convertirla en autovía, a pesar del enorme aumento del tránsito pesado llevando arena a Vaca Muerta. Las rutas abandonadas a su suerte por Milei -ni hablar de la `mítica´ y desastrosa ruta 40, al menos en su tramo por Mendoza- es la contracara de los 80.000 kms. de autopistas sin peajes construidas por el Estado norteamericano hace unos años. Recuerdo haber viajado de New York a Washington por una de esas autopistas, de 11 carriles por mano a lo largo de sus 500 kms. Claro que, además, la educación vial en EE UU (como en Chile) es otra: tanto enormes camiones MAC -muchos de ellos conducidos por mujeres- como micros de larga distancia y autos particulares circulábamos todos a la misma velocidad: 100 kms. por hora.”

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Registrate gratis para seguir leyendo

Ya leíste varias notas de El Día. Creá tu cuenta gratuita y seguí accediendo al contenido del diario.

Registrarme

¿Ya tenés cuenta? Ingresar

Has alcanzado el límite de notas gratuitas

Suscribite a uno de nuestros planes digitales y seguí disfrutando todo el contenido de El Día sin restricciones.

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

Para disfrutar este artículo, análisis y más, por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Básico Promocional mensual

$570/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme

Full Promocional mensual

$740/ mes

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme
PUBLICIDAD

¿Querés recibir notificaciones de alertas?